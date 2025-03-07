Украина и Польша усиливают оборонное сотрудничество — детали переговоров

Встреча между польскими чиновниками и украинскими военными. Фото: Минобороны Украины

Польша вскоре передаст Украине новый пакет помощи и усилит военное сотрудничество. Украинские представители ознакомили польских партнеров с текущей ситуацией на фронте и первоочередными запросами военных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Польша и Украина будут еще теснее сотрудничать в оборонном направлении

Среди наиболее критических потребностей остается усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) и обеспечение боеприпасами калибра 155 мм.

Отдельно первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подчеркнул важность развития сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленных комплексов двух стран. Это позволит не только оперативно обеспечивать ВСУ необходимым вооружением, но и заложить основу для совместных военных разработок.

Государственный секретарь министра национальной обороны Польши Павел Залевски подтвердил непоколебимую поддержку Украины в борьбе против агрессора и объявил о намерении Польши присоединиться к "коалиции желающих" — международной инициативе, направленной на укрепление безопасности Украины и Европы.

Он подчеркнул, что польские войска не будут направлены в Украину, но Варшава готова взять на себя логистическую поддержку и обеспечение военной инфраструктуры для украинских защитников.

"Мы преданы поддержке Украины. Мы понимаем, что безопасность и суверенитет Украины, прочность ее Сил обороны является ключевым элементом безопасности Европы и Польши. Мы поддерживаем создание "коалиции желающих" в Европе. Мы будем ее частью, однако мы не будем отправлять свои войска в Украину. Наша роль будет заключаться в обеспечении логистики и соответствующей инфраструктуры", — отметил государственный секретарь министра национальной обороны Польши.

Новый пакет помощи: что известно

Кроме стратегических вопросов, во время встречи было объявлено, что Польша подготовила новый пакет военной помощи для Украины, который будет передан в ближайшее время.

Напомним, Европейский союз согласовал передачу пакета помощи Украине на 15 млрд евро. В Норвегии заявили, что пересмотрят решение об усилении помощи Украине.