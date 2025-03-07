Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю — деталі переговорів

Зустріч між польськими посадовцями та українськими військовими. Фото: Міноборони України

Польща незабаром передасть Україні новий пакет допомоги та посилить військову співпрацю. Українські представники ознайомили польських партнерів із поточною ситуацією на фронті та першочерговими запитами військових.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Серед найбільш критичних потреб залишається посилення системи протиповітряної оборони (ППО) та забезпечення боєприпасами калібру 155 мм.

Окремо перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив на важливості розвитку співпраці між підприємствами оборонно-промислових комплексів двох країн. Це дозволить не лише оперативно забезпечувати ЗСУ необхідним озброєнням, а й закласти основу для спільних військових розробок.

Державний секретар міністра національної оборони Польщі Павел Залєвські підтвердив непохитну підтримку України у боротьбі проти агресора та оголосив про намір Польщі приєднатися до "коаліції охочих" — міжнародної ініціативи, спрямованої на зміцнення безпеки України та Європи.

Він підкреслив, що польські війська не будуть направлені в Україну, але Варшава готова взяти на себе логістичну підтримку та забезпечення військової інфраструктури для українських захисників.

"Ми віддані підтримці України. Ми розуміємо, що безпека і суверенітет України, міцність її Сил оборони є ключовим елементом безпеки Європи та Польщі. Ми підтримуємо створення "коаліції охочих" в Європі. Ми будемо її частиною, однак ми не відправлятимемо свої війська до України. Наша роль полягатиме в забезпеченні логістики та відповідної інфраструктури", — зазначив державний секретар міністра національної оборони Польщі.

Новий пакет допомоги: що відомо

Окрім стратегічних питань, під час зустрічі було оголошено, що Польща підготувала новий пакет військової допомоги для України, який буде переданий найближчим часом.

Нагадаємо, Європейський союз погодив передачу пакета допомоги Україні на 15 млрд євро. У Норвегії заявили, що переглянуть рішення про посилення допомоги Україні.