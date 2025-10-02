Диверсия на железной дороге в Польше едва не завершилась катастрофой

Железная дорога Польши. Фото иллюстративное: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

В Польше расследуют диверсию на железнодорожном узле Катовице — Катовице-Лигота, которая могла вызвать катастрофу с многочисленными жертвами. Неизвестный злоумышленник отцепил вагон от состава и оставил его на скоростном участке, создав смертельную угрозу.

Об этом сообщила Rzeczpospolita в четверг, 2 октября.

Диверсия на железной дороге

На одном из крупнейших железнодорожных участков Польши неизвестный отцепил от грузового поезда 20-тонный вагон с углем и оставил его на путях. Светоотражающие знаки, которые должны были обозначать конец состава, были намеренно перенесены на другой вагон, что сделало брошенный вагон невидимым для машинистов.

"То, что это произошло именно в это время, когда движение транспорта меньше, и то, что машинист относительно быстро это понял, чудом спасло нас от огромной железнодорожной катастрофы", — рассказал работник железной дороги.

Инцидент остановил движение почти на 12 часов, в результате возникли серьезные перебои в железнодорожном движении в Катовице. Четыре пассажирских поезда задержали до 60 минут.

Расследование продолжается, и правоохранители рассматривают только одну версию — умышленную диверсию, которая могла привести к многочисленным жертвам среди пассажиров и работников железной дороги. Власти Польши обещают усилить безопасность на критических участках.

