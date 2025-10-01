Видео
Главная Новости дня "АТЕШ" ударили по маршрутам, по которым Россия завозит "Шахеды"

"АТЕШ" ударили по маршрутам, по которым Россия завозит "Шахеды"

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 09:56
АТEШ сообщил о поджоге на железной дороге в Чувашии
Беспилотники типа "Шахед". Фото иллюстративное: mil.in.ua

Движение "АТЕШ" сообщило об очередной диверсии против российской логистики. По заявлению организации, ее агент поджег релейный шкаф на железнодорожном участке между Алтышевым и Алатырем в Чувашии.

Об этом агенты "АТЕШ" сообщили в Telegram.

В результате, как говорится в сообщении, произошел сбой движения поездов, из-за чего якобы были задержаны поставки ударных дронов "Шахед" и боеприпасов, которые, по утверждению движения, перевозились с завода в Елабуге в зоны боевых действий.

Підпал релейної шафи
Поджог шкафа. Фото: "АТЕШ"
АТЕШ
Место атаки. Фото: "АТЕШ"

В обращении также отмечается, что ранее аналогичные удары наносились по логистическим цепям в Мордовии.

Напомним, недавно движение "АТЕШ" взяло ответственность на себя за диверсию на железной дороге в России в близи Екатеринбурга. Они сообщили, что участок железной дороги был очень важным логистическим звеном для российских войск.

Также утром 1 октября стало известно о масштабном пожаре на НПЗ в Ярославле в России.

диверсия дроны железная дорога Россия АТЕШ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
