АТЕШ повредили железнодорожный узел возле Екатеринбурга

Агенты "АТЕШ" парализовали логистику военных эшелонов в России
Движение "АТЕШ" заявило о диверсии на железной дороге вблизи Екатеринбурга. По информации организации, было повреждено релейное оборудование, что повлекло сбой в работе важного железнодорожного узла для российской армии.
Об этом "АТЕШ" сообщает на своей странице в Telegram.
Партизаны движения "АТЕШ" подожгли релейный шкаф на одной из железных дорог в России
Партизаны сообщили, что через атакованный ими участок проходили стратегические перевозки боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава на фронт, а также поставки на заводы и склады на севере и востоке страны.
"Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии", — сообщили партизаны.
Кроме того, участники движения отметили, что удачная атака на транспортный узел свидетельствует об уязвимости критической военной инфраструктуры.
Сейчас официальные источники российских властей пока не комментировали инцидент.
Напомним, в конце августа партизаны "АТЕШ" сообщили, что российские войска саботируют боевые действия на Херсонщине и портят собственную военную технику.
Также в начале сентября партизаны "АТЕШ" сорвали своевременные поставки боеприпасов российским войскам в Донецкой области.
