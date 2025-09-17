АТЕШ повредили железнодорожный узел возле Екатеринбурга

Железнодорожные пути в России. Фото: росСМИ

Движение "АТЕШ" заявило о диверсии на железной дороге вблизи Екатеринбурга. По информации организации, было повреждено релейное оборудование, что повлекло сбой в работе важного железнодорожного узла для российской армии.

Об этом "АТЕШ" сообщает на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Партизаны движения "АТЕШ" подожгли релейный шкаф на одной из железных дорог в России

Партизаны сообщили, что через атакованный ими участок проходили стратегические перевозки боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава на фронт, а также поставки на заводы и склады на севере и востоке страны.

Поджог релейного шкафа. Фото: "АТЕШ"

"Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии", — сообщили партизаны.

Карта движения военных эшелонов. Фото: "АТЕШ"

Поджог релейного шкафа. Фото: "АТЕШ"

Кроме того, участники движения отметили, что удачная атака на транспортный узел свидетельствует об уязвимости критической военной инфраструктуры.

Сейчас официальные источники российских властей пока не комментировали инцидент.

Напомним, в конце августа партизаны "АТЕШ" сообщили, что российские войска саботируют боевые действия на Херсонщине и портят собственную военную технику.

Также в начале сентября партизаны "АТЕШ" сорвали своевременные поставки боеприпасов российским войскам в Донецкой области.