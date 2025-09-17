Відео
Агенти "АТЕШ" паралізували логістику військових ешелонів в Росії

Дата публікації: 17 вересня 2025 09:20
АТЕШ пошкодили залізничний вузол біля Єкатеринбурга
Залізничні шляхи в Росії. Фото: росЗМІ

Рух "АТЕШ" заявив про диверсію на залізниці поблизу Єкатеринбурга. За інформацією організації, було пошкоджене релейне обладнання, що спричинило збій у роботі важливого залізничного вузла для російської армії.

Про це "АТЕШ" повідомляє на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Партизани руху "АТЕШ" підпалили релейну шафу на одній із залізниць в Росії 

Партизани повідомили, що через атаковану ними ділянку проходили стратегічні перевезення боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також постачання до заводів і складів на півночі та сході країни.

null
Підпал релейної шафи. Фото: "АТЕШ"

"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії", — повідомили партизани.

null
Мапа руху військових ешелонів. Фото: "АТЕШ"
null
Підпал релейної шафи. Фото: "АТЕШ"

Окрім того, учасники руху зауважили, що вдала атака на транспортний вузол свідчить про вразливість критичної військової інфраструктури.

Наразі офіційні джерела російської влади поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, наприкінці серпня партизани "АТЕШ" повідомили, що російські війська саботують бойові дії на Херсонщині та псують власну військову техніку.

Також на початку вересня партизани "АТЕШ" зірвали своєчасне постачання боєприпасів російським військам в Донецькій області.

пожежа партизани залізниця Росія АТЕШ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
