Головна Новини дня Агенти АТЕШ затримали постачання окупантам на Донеччині — деталі

Агенти АТЕШ затримали постачання окупантам на Донеччині — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:18
Партизани АТЕШ зірвали логістику окупантів біля Дебальцевого
Пожежа в Донецькій області. Фото: "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" палять російську логістику в тилу Донецької області. Вони затримали постачання окупаційних військ біля Дебальцевого.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

Логістика окупантів на Донеччині

Партизани зазначили, що саме цим маршрутом регулярно проходять російські склади з паливом, боєприпасами та технікою.

Диверсія в Донецькій області
Пожежа в Донецькій області. Фото: "АТЕШ"

"Тут затримки у постачаннях безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямку", — йдеться у повідомленні.

Партизани "АТЕШ" заявили, що продовжать систематично завдавати ударів по логістиці в тилу противника та знижувати його можливості на полі бою.

Нагадаємо, агенти "АТЕШ" повідомили, що окупанти у деяких підрозділах на півдні спалюють свою техніку, аби не воювати.

Раніше партизани порушили логістику окупантів у Луганській області. Відомо, що вдалося порушити релейну шафу.

війна Донецька область окупанти логістика АТЕШ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
