Партизани АТЕШ зірвали логістику окупантів біля Дебальцевого

Агенти АТЕШ затримали постачання окупантам на Донеччині — деталі
Партизани "АТЕШ" палять російську логістику в тилу Донецької області. Вони затримали постачання окупаційних військ біля Дебальцевого.
Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram у вівторок, 2 вересня.
Логістика окупантів на Донеччині
Партизани зазначили, що саме цим маршрутом регулярно проходять російські склади з паливом, боєприпасами та технікою.
"Тут затримки у постачаннях безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямку", — йдеться у повідомленні.
Партизани "АТЕШ" заявили, що продовжать систематично завдавати ударів по логістиці в тилу противника та знижувати його можливості на полі бою.
Нагадаємо, агенти "АТЕШ" повідомили, що окупанти у деяких підрозділах на півдні спалюють свою техніку, аби не воювати.
Раніше партизани порушили логістику окупантів у Луганській області. Відомо, що вдалося порушити релейну шафу.
Читайте Новини.LIVE!