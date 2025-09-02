Партизани АТЕШ зірвали логістику окупантів біля Дебальцевого

Пожежа в Донецькій області. Фото: "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" палять російську логістику в тилу Донецької області. Вони затримали постачання окупаційних військ біля Дебальцевого.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Логістика окупантів на Донеччині

Партизани зазначили, що саме цим маршрутом регулярно проходять російські склади з паливом, боєприпасами та технікою.

Пожежа в Донецькій області. Фото: "АТЕШ"

"Тут затримки у постачаннях безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямку", — йдеться у повідомленні.

Партизани "АТЕШ" заявили, що продовжать систематично завдавати ударів по логістиці в тилу противника та знижувати його можливості на полі бою.

Нагадаємо, агенти "АТЕШ" повідомили, що окупанти у деяких підрозділах на півдні спалюють свою техніку, аби не воювати.

Раніше партизани порушили логістику окупантів у Луганській області. Відомо, що вдалося порушити релейну шафу.