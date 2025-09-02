Партизаны АТЕШ сорвали логистику оккупантов возле Дебальцево

Агенты АТЕШ задержали поставки оккупантам на Донетчине — детали
Партизаны "АТЕШ" жгут российскую логистику в тылу Донецкой области. Они задержали поставки оккупационных войск возле Дебальцево.
Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram во вторник, 2 сентября.
Логистика оккупантов в Донецкой области
Партизаны отметили, что именно по этому маршруту регулярно проходят российские склады с топливом, боеприпасами и техникой.
"Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении", — говорится в сообщении.
Партизаны "АТЕШ" заявили, что продолжат систематически наносить удары по логистике в тылу противника и снижать его возможности на поле боя.
Напомним, агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупанты в некоторых подразделениях на юге сжигают свою технику, чтобы не воевать.
Ранее партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области. Известно, что удалось нарушить релейный шкаф.
