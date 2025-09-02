Партизаны АТЕШ сорвали логистику оккупантов возле Дебальцево

Пожар в Донецкой области. Фото: "АТЕШ"

Партизаны "АТЕШ" жгут российскую логистику в тылу Донецкой области. Они задержали поставки оккупационных войск возле Дебальцево.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram во вторник, 2 сентября.

Реклама

Читайте также:

Логистика оккупантов в Донецкой области

Партизаны отметили, что именно по этому маршруту регулярно проходят российские склады с топливом, боеприпасами и техникой.

Пожар в Донецкой области. Фото: "АТЕШ"

"Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении", — говорится в сообщении.

Партизаны "АТЕШ" заявили, что продолжат систематически наносить удары по логистике в тылу противника и снижать его возможности на поле боя.

Напомним, агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупанты в некоторых подразделениях на юге сжигают свою технику, чтобы не воевать.

Ранее партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области. Известно, что удалось нарушить релейный шкаф.