Главная Новости дня Агенты АТЕШ задержали поставки оккупантам на Донетчине — детали

Агенты АТЕШ задержали поставки оккупантам на Донетчине — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:18
Партизаны АТЕШ сорвали логистику оккупантов возле Дебальцево
Пожар в Донецкой области. Фото: "АТЕШ"

Партизаны "АТЕШ" жгут российскую логистику в тылу Донецкой области. Они задержали поставки оккупационных войск возле Дебальцево.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram во вторник, 2 сентября.

Логистика оккупантов в Донецкой области

Партизаны отметили, что именно по этому маршруту регулярно проходят российские склады с топливом, боеприпасами и техникой.

Диверсія в Донецькій області
Пожар в Донецкой области. Фото: "АТЕШ"

"Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении", — говорится в сообщении.

Партизаны "АТЕШ" заявили, что продолжат систематически наносить удары по логистике в тылу противника и снижать его возможности на поле боя.

Напомним, агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупанты в некоторых подразделениях на юге сжигают свою технику, чтобы не воевать.

Ранее партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области. Известно, что удалось нарушить релейный шкаф.

война Донецкая область оккупанты логистика АТЕШ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
