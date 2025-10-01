АТЕШ повідомив про підпал на залізниці в Чувашії

"АТЕШ" вдарили по маршрутах, якими Росія завозить "Шахеди"
Рух "АТЕШ" повідомив про чергову диверсію проти російської логістики. За заявою організації, її агент підпалив релейну шафу на залізничній ділянці між Алтишевим і Алатиром у Чувашії.
Про це агенти "АТЕШ" повідомили у Telegram.
"АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці в Росії, якою перевозили ударні дрони
У результаті, як йдеться в повідомленні, стався збій руху потягів, через що нібито були затримані поставки ударних дронів "Шахед" і боєприпасів, які, за твердженням руху, перевозилися з заводу в Єлабузі до зон бойових дій.
У зверненні також наголошується, що раніше аналогічні удари завдавалися по логістичних ланцюгах у Мордовії.
Нагадаємо, нещодавно рух "АТЕШ" взяв відповідальність на себе за диверсію на залізниці в Росії поблизу Єкатеринбурга. Вони повідомили, що ділянка залізниці була дуже важливою логістичною ланкою для російських військ.
Також вранці 1 жовтня стало відомо про масштабну пожежу на НПЗ у Ярославлі в Росії.
