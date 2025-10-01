Відео
Україна
Головна Новини дня "АТЕШ" вдарили по маршрутах, якими Росія завозить "Шахеди"

"АТЕШ" вдарили по маршрутах, якими Росія завозить "Шахеди"

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 09:56
АТЕШ повідомив про підпал на залізниці в Чувашії
Безпілотники типу "Шахед". Фото ілюстративне: mil.in.ua

Рух "АТЕШ" повідомив про чергову диверсію проти російської логістики. За заявою організації, її агент підпалив релейну шафу на залізничній ділянці між Алтишевим і Алатиром у Чувашії.

Про це агенти "АТЕШ" повідомили у Telegram.

Читайте також:

"АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці в Росії, якою перевозили ударні дрони

У результаті, як йдеться в повідомленні, стався збій руху потягів, через що нібито були затримані поставки ударних дронів "Шахед" і боєприпасів, які, за твердженням руху, перевозилися з заводу в Єлабузі до зон бойових дій.

Підпал релейної шафи
Підпал шафи. Фото: "АТЕШ"
АТЕШ
Місце атаки. Фото: "АТЕШ"

У зверненні також наголошується, що раніше аналогічні удари завдавалися по логістичних ланцюгах у Мордовії.

Нагадаємо, нещодавно рух "АТЕШ" взяв відповідальність на себе за диверсію на залізниці в Росії поблизу Єкатеринбурга. Вони повідомили, що ділянка залізниці була дуже важливою логістичною ланкою для російських військ. 

Також вранці 1 жовтня стало відомо про масштабну пожежу на НПЗ у Ярославлі в Росії.

диверсія дрони залізниця Росія АТЕШ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
