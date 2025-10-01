АТЕШ повідомив про підпал на залізниці в Чувашії

Безпілотники типу "Шахед". Фото ілюстративне: mil.in.ua

Рух "АТЕШ" повідомив про чергову диверсію проти російської логістики. За заявою організації, її агент підпалив релейну шафу на залізничній ділянці між Алтишевим і Алатиром у Чувашії.

Про це агенти "АТЕШ" повідомили у Telegram.

Реклама

Читайте також:

"АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці в Росії, якою перевозили ударні дрони

У результаті, як йдеться в повідомленні, стався збій руху потягів, через що нібито були затримані поставки ударних дронів "Шахед" і боєприпасів, які, за твердженням руху, перевозилися з заводу в Єлабузі до зон бойових дій.

Підпал шафи. Фото: "АТЕШ"

Місце атаки. Фото: "АТЕШ"

У зверненні також наголошується, що раніше аналогічні удари завдавалися по логістичних ланцюгах у Мордовії.

Нагадаємо, нещодавно рух "АТЕШ" взяв відповідальність на себе за диверсію на залізниці в Росії поблизу Єкатеринбурга. Вони повідомили, що ділянка залізниці була дуже важливою логістичною ланкою для російських військ.

Також вранці 1 жовтня стало відомо про масштабну пожежу на НПЗ у Ярославлі в Росії.