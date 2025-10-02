Відео
Польща дивом уникла трагедії через диверсію на залізниці — ЗМІ

Польща дивом уникла трагедії через диверсію на залізниці — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:20
Диверсія на залізниці в Польщі ледь не завершилась катастрофою
Залізна дорога Польщі. Фото ілюстративне: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

У Польщі розслідують диверсію на залізничному вузлі Катовіце — Катовіце-Ліґота, яка могла спричинити катастрофу з численними жертвами. Невідомий зловмисник відчепив вагон від складу та залишив його на швидкісній ділянці, створивши смертельну загрозу.

Про це повідомила Rzeczpospolita у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Диверсія на залізниці

На одній з найбільших залізничних ділянок Польщі невідомий відчепив від вантажного поїзда 20-тонний вагон з вугіллям і залишив його на коліях. Світловідбивні знаки, які мали позначати кінець складу, були навмисно перенесені на інший вагон, що зробило покинутий вагон невидимим для машиністів.

"Те, що це сталося саме в цей час, коли рух транспорту менший, і те, що машиніст відносно швидко це зрозумів, дивом врятувало нас від величезної залізничної катастрофи", — розповів працівник залізниці.

Інцидент зупинив рух на майже 12 годин. В результаті виникли серйозні перебої у залізничному русі в Катовіце. Чотири пасажирські поїзди затримали до 60 хвилин.

Розслідування триває, і правоохоронці розглядають лише одну версію — зумисну диверсію, яка могла призвести до численних жертв серед пасажирів та працівників залізниці. Влада Польщі обіцяє посилити безпеку на критичних ділянках.

Нагадаємо, що рух "АТЕШ" заявив про диверсію в Чувашії, де їхній агент підпалив релейну шафу на залізничній ділянці. Через це були затримані поставки окупантам ударних дронів "Шахед" і боєприпасів.

Раніше ми також інформували, що в Італії відбулося засідання щодо запобіжного заходу українцю, якого німецька прокуратура підозрює у диверсії на газопроводі "Північний потік-2" у вересні 2022 року.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
