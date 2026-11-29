Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, польский флаг, истребители. Фото: Reuters

Во время очередной российской атаки на Украину Польша усилила меры безопасности и привела в боевую готовность силы противовоздушной обороны. При этом польские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны и впоследствии вернулись к обычному режиму работы.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Польши, передает Новини.LIVE.

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Как Польша отреагировала на российскую атаку

Вечером 29 ноября Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о приведении в действие сил и средств противовоздушной обороны в связи с российскими ударами по украинской территории.

В командовании пояснили, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на защиту польского неба, в частности в районах вблизи потенциально опасных зон.

Нарушила ли Россия воздушное пространство Польши

Позже польское командование отдельно подтвердило, что во время российской атаки на Украину нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

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Также военные обратили внимание на сообщения о якобы пересечении польской границы воздушными целями. По их словам, часть такого контента может быть информационной манипуляцией или целенаправленной дезинформацией, призванной вызвать тревогу среди населения.

После проверки ситуации задействованные силы противовоздушной обороны Польши вернулись к штатному режиму работы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что НАТО усилило воздушную защиту Польши после того, как российские крылатые ракеты Х-101 нарушили её воздушное пространство. К охране неба были привлечены самолеты союзников дальнего радиолокационного обнаружения, которые помогают отслеживать потенциальные угрозы и координировать работу истребителей.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал падение российских ракет и беспилотников на территории страны 20 ноября. Он назвал инцидент преднамеренной провокацией РФ, обратив внимание на близость мест падения к району проведения учений войск "Коалиции желающих". Также Туск выразил недовольство реакцией США и НАТО на это событие.