Віцепремʼєр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, винищувачі. Фото: Reuters

Під час чергової російської атаки на Україну Польща посилила заходи безпеки та привела в дію сили протиповітряної оборони. Водночас польські військові не зафіксували порушень повітряного простору країни, а згодом повернулися до звичайного режиму роботи.

Про це повідомили в Збройних силах Польщі, інформує Новини.LIVE.

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Як Польща відреагувала на російську атаку

Увечері 29 листопада Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про приведення в дію сил і засобів протиповітряної оборони через російські удари по українській території.

У командуванні пояснили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист польського неба, зокрема в районах поблизу потенційно небезпечних зон.

Чи порушила Росія повітряний простір Польщі

Пізніше польське командування окремо підтвердило, що під час російської атаки на Україну порушень повітряного простору Польщі не зафіксували.

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Також військові звернули увагу на повідомлення про нібито перетин польського кордону повітряними цілями. За їхніми словами, частина такого контенту може бути інформаційною маніпуляцією або цілеспрямованою дезінформацією, покликаною викликати тривогу серед населення.

Після перевірки ситуації задіяні сили протиповітряної оборони Польщі повернулися до штатного режиму роботи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що НАТО посилило повітряний захист Польщі після того, як російські крилаті ракети Х-101 порушили її повітряний простір. До охорони неба залучили літаки союзників дальнього радіолокаційного виявлення, які допомагають відстежувати потенційні загрози та координувати роботу винищувачів.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував падіння російських ракет і безпілотників на території країни 20 листопада. Він назвав інцидент навмисною провокацією РФ, звернувши увагу на близькість місць падіння до району проведення навчань військ "Коаліції охочих". Також Туск висловив невдоволення реакцією США та НАТО на подію.