Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины — детали

Зеленский в Польше. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий пообщались с прессой после личной встречи. Темами обсуждения стали заинтересованность Варшавы в украинских дронах и стратегическая поддержка Украины.

Об этом корреспондентка Галина Остаповец рассказала в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Польша и Украина: расширение сотрудничества

Ключевой темой переговоров Зеленского и Навроцкого стали оборонные технологии. Польша заинтересована в украинских дронах и опыте противодействия им. Это особенно важно, учитывая рост угроз со стороны РФ. В частности, это касается случаев залетов беспилотников в Польшу.

При обсуждении исторических вопросов Польша передала Украине 27 пунктов для дальнейшей проработки. Это касается также и такого исторического события, как Волынская трагедия. Зеленский заявил, что Украина продолжает процесс эксгумации останков погибших поляков.

Зеленский и Навроцкий обсудили экономическое сотрудничество и его расширение. Навроцкий отметил, что Варшава остается преданным стратегическим партнером Киева, а в этой войне Украина защищает и польские национальные интересы.

Напомним, что Зеленский возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве.

Ранее мы также информировали, что Зеленский положительно оценил свой визит в Польшу, подчеркнув, что для россиян самое страшное, когда Киев и Варшава вместе.