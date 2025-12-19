Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины — детали

Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 18:06
Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины - детали
Зеленский в Польше. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий пообщались с прессой после личной встречи. Темами обсуждения стали заинтересованность Варшавы в украинских дронах и стратегическая поддержка Украины.

Об этом корреспондентка Галина Остаповец рассказала в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Польша и Украина: расширение сотрудничества

Ключевой темой переговоров Зеленского и Навроцкого стали оборонные технологии. Польша заинтересована в украинских дронах и опыте противодействия им. Это особенно важно, учитывая рост угроз со стороны РФ. В частности, это касается случаев залетов беспилотников в Польшу.

При обсуждении исторических вопросов Польша передала Украине 27 пунктов для дальнейшей проработки. Это касается также и такого исторического события, как Волынская трагедия. Зеленский заявил, что Украина продолжает процесс эксгумации останков погибших поляков.

Зеленский и Навроцкий обсудили экономическое сотрудничество и его расширение. Навроцкий отметил, что Варшава остается преданным стратегическим партнером Киева, а в этой войне Украина защищает и польские национальные интересы.

Напомним, что Зеленский возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве.

Ранее мы также информировали, что Зеленский положительно оценил свой визит в Польшу, подчеркнув, что для россиян самое страшное, когда Киев и Варшава вместе.

Владимир Зеленский Польша дроны Варшава Кароль Навроцкий
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации