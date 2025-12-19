Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины — детали
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий пообщались с прессой после личной встречи. Темами обсуждения стали заинтересованность Варшавы в украинских дронах и стратегическая поддержка Украины.
Об этом корреспондентка Галина Остаповец рассказала в эфире День.LIVE.
Польша и Украина: расширение сотрудничества
Ключевой темой переговоров Зеленского и Навроцкого стали оборонные технологии. Польша заинтересована в украинских дронах и опыте противодействия им. Это особенно важно, учитывая рост угроз со стороны РФ. В частности, это касается случаев залетов беспилотников в Польшу.
При обсуждении исторических вопросов Польша передала Украине 27 пунктов для дальнейшей проработки. Это касается также и такого исторического события, как Волынская трагедия. Зеленский заявил, что Украина продолжает процесс эксгумации останков погибших поляков.
Зеленский и Навроцкий обсудили экономическое сотрудничество и его расширение. Навроцкий отметил, что Варшава остается преданным стратегическим партнером Киева, а в этой войне Украина защищает и польские национальные интересы.
Напомним, что Зеленский возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве.
Ранее мы также информировали, что Зеленский положительно оценил свой визит в Польшу, подчеркнув, что для россиян самое страшное, когда Киев и Варшава вместе.
