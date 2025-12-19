Польща підтвердила стратегічну підтримку України - деталі

Зеленський у Польщі. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький поспілкувались з пресою після особистої зустрічі. Темами обговорення сталі зацікавленість Варшави в українських дронах і стратегічна підтримка України.

Про це кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла в ефірі День.LIVE.

Польща та Україна: розширення співпраці

Ключовою темою переговорів Зеленського та Навроцького стали оборонні технології. Польща зацікавлена в українських дронах та досвіді протидії їм. Це особливо важливо з огляду на зростання загроз з боку РФ. Зокрема, це стосується випадків залетів безпілотників у Польщу.

При обговоренні історичних питань Польща передала Україні 27 пунктів для подальшого опрацювання. Це стосується також і такої історичної події, як Волинська трагедія. Зеленський заявив, що Україна продовжує процес ексгумації рештків загиблих поляків.

Зеленський та Навроцький обговорили економічну співпрацю та її розширення. Навроцький зазначив, що Варшава залишається відданим стратегічним партнером Києва, а у цій війні Україна захищає і польські національні інтереси.

Нагадаємо, що Зеленський поклав вінок до Могили Невідомого солдата у Варшаві.

Раніше ми також інформували, що Зеленський позитивно оцінив свій візит до Польщі, наголосивши, що для росіян найстрашніше, коли Київ та Варшава разом.