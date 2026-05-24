Польша хочет запретить въезд в Шенгенскую зону для блогера из Украины

Польша хочет запретить въезд в Шенгенскую зону для блогера из Украины

Дата публикации 24 мая 2026 18:47
Польша хочет запретить въезд в Шенгенскую зону для блогера из Украины
Андрей Гаврилов с девушкой возле озера Морское Око. Фото: instagram.com/andriy.gavryliv

В Польше запретили въезд в страну на пять лет украинскому блогеру Андрею Гаврилову, который заехал на автомобиле в заповедную зону возле озера Морское Око. Его внесли в список нежелательных лиц. Кроме того, Гаврилову хотят запретить въезд в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News и министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Запрет въезда в Польшу

Кервинский отметил, что виновник рейда на Морской глаз будет привлечен к ответственности.

"В связи с нарушением общественного порядка, по просьбе полиции, он будет внесен в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша сроком на пять лет. Нарушение закона всегда будет встречать суровую реакцию", — заявил он.

Пост Кервинского. Фото: скриншот

А представитель полиции Закопане Роман Вечорек уточнил, что сначала правоохранителям не было известно, что блогер добрался непосредственно до озера Морское Око.

"Водитель объяснил, что он только что развернулся прямо под шлагбаумом — отсюда и эти 100 злотых. Полицейские ничего не знали о том, что он был возле Морского Ока", — заявил он.

Блогер Андрей Гаврилов с девушкой возле озера Морское око. Фото: instagram.com/andriy.gavryliv

После публикации фото в соцсетях стало понятно, что Гаврилов ввел полицию в заблуждение.

Запрет въезда в Шенгенскую зону

Кроме запрета въезда в Польшу хотят ввести запрет в Шенгенскую зону также на пять лет.

"Полиция обратилась в Управление по делам иностранцев с просьбой выдать украинскому инфлюенсеру пятилетний запрет на въезд в Польшу. По данным Пограничной службы, возможное решение означало бы запрет повторного въезда также в другие страны Шенгенской зоны. Информация о запрете была бы зафиксирована в пограничных системах, что сделало бы невозможным его повторный въезд в Польшу", — сообщил представитель Карпатского отделения пограничной службы майор Богумил Стройный.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на польские СМИ, Гаврилова оштрафовали на 100 злотых за въезд в запретную зону Национального парка. Кроме того, ему насчитали восемь штрафных баллов.

А в феврале в Польше украинка нарушила ПДД, превысив ограничение скорости движения. Она объяснила, что спешила на маникюр.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
