Польща хоче заборонити вʼїзд до Шенгенської зони для блогера з України

Андрій Гаврилів з дівчиною біля озера Морське Око. Фото: instagram.com/andriy.gavryliv

У Польщі заборонили вʼїзд до країни на пʼять років українському блогеру Андрію Гавриліву, який заїхав автомобілем у заповідну зону біля озера Морське Око. Його внесли до списку небажаних осіб. Крім того, Гавриліву хочуть заборонити вʼїзд до Шенгенської зони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polsat News та міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського.

Заборона вʼїзду до Польщі

Кєрвінський зауважив, що винуватець рейду на Морське око буде притягнутий до відповідальності.

"У зв’язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції, його буде внесено до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща строком на пʼять років. Порушення закону завжди зустрічатиме сувору реакцію", — заявив він.

А речник поліції Закопаного Роман Вечорек уточнив, що спочатку правоохоронцям не було відомо, що блогер дістався безпосередньо до озера Морське Око.

"Водій пояснив, що він щойно розвернувся прямо під шлагбаумом — звідси й ці 100 злотих. Поліцейські нічого не знали про те, що він був біля Морського Ока", — заявив він.

Після публікації фото в соцмережах стало зрозуміло, що Гаврилів ввів поліцію в оману.

Заборона вʼїзду до Шенгенської зони

Окрім заборони вʼїзду до Польщі хочуть запровадити заборону до Шенгенської зони також на пʼять років.

"Поліція звернулася до Управління у справах іноземців з проханням видати українському інфлюенсеру п'ятирічну заборону на в'їзд до Польщі. За даними Прикордонної служби, можливе рішення означало б заборону повторного в'їзду також до інших країн Шенгенської зони. Інформація про заборону була б зафіксована в прикордонних системах, що унеможливило б його повторний в'їзд до Польщі", — повідомив речник Карпатського відділення прикордонної служби майор Богуміл Стройний.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на польські ЗМІ, Гавриліва оштрафували на 100 злотих через вʼїзд у заборонену зону Національного парку. Крім того, йому нарахували вісім штрафних балів.

