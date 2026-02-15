Відео
Головна Новини дня Поспішала на манікюр — в Польщі українка порушила ПДР

Поспішала на манікюр — в Польщі українка порушила ПДР

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 16:29
В Польщі українку оштрафували за перевищення швидкості — що відомо
Польські поліціянти. Ілюстративне фото: Polska Policja/X

В Польщі українка перевищила встановлені обмеження швидкості руху, адже поспішала на манікюр. Дівчину оштрафували на більш ніж 30 тисяч гривень (2500 злотих).

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на wPolsce24 у неділю, 15 лютого.



В Польщі оштрафували українку за перевищення швидкості

Отже, у Польщі правоохоронці затримали 23-річну українку, яка на автомобілі марки Mercedes на швидкості майже 200 км/год прямувала з Любліна до Варшави. За це дівчинку оштрафували на приблизно 30 тисяч гривень (2500 злотих).

Громадянка України пояснила, що перевищила швидкість, адже поспішала до салону на манікюр.

За даними wPolsce24, цей інцидент стався цього тижня на ділянці швидкісної автотраси S12/S17 у напрямку Варшави. Поліція з відділу дорожнього руху в Пулавах помітила автомобіль Mercedes, який значно перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби.

Зазначається, що пристрої з вимірювання швидкості руху визначили, що Mercedes їхав зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці дороги діє обмеження у 120 км/год. Коли правоохоронці зупинили автівку, вони виявили за кермом 23-річну українку, яка проживає у Варшаві. 

Під час перевірки жінка пояснила, що дуже поспішала, оскільки мала запис до салону краси, де планувала зробити манікюр.

За перевищення швидкості поліціянти виписали їй максимальний штраф, передбачений за таке правопорушення, тобто 2500 злотих (приблизно 30 тисяч гривень). Також вона отримала 15 штрафних балів.

Пояснюється, що якщо водійка протягом двох років знову скоїть таке саме правопорушення, їй загрожує удвічі більший штраф — 5 тисяч злотих.

Польща автомобіль водії ПДР штраф у Польщі українка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
