Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спешила на маникюр — в Польше украинка нарушила ПДД

Спешила на маникюр — в Польше украинка нарушила ПДД

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 16:29
В Польше украинку оштрафовали за превышение скорости — что известно
Польские полицейские. Иллюстративное фото: Polska Policja/X

В Польше украинка превысила установленные ограничения скорости движения, ведь спешила на маникюр. Девушку оштрафовали на более чем 30 тысяч гривен (2500 злотых).

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на wPolsce24 в воскресенье, 15 февраля.

Реклама
Читайте также:

В Польше оштрафовали украинку за превышение скорости

Итак, в Польше правоохранители задержали 23-летнюю украинку, которая на автомобиле марки Mercedes на скорости почти 200 км/ч направлялась из Люблина в Варшаву. За это девочку оштрафовали на примерно 30 тысяч гривен (2500 злотых).

Гражданка Украины объяснила, что превысила скорость, ведь спешила в салон на маникюр.

По данным wPolsce24, этот инцидент произошел на этой неделе на участке скоростной автотрассы S12/S17 в направлении Варшавы. Полиция из отдела дорожного движения в Пулавах заметила автомобиль Mercedes, который значительно превышал разрешенную скорость и обгонял другие транспортные средства.

Отмечается, что устройства по измерению скорости движения определили, что Mercedes ехал со скоростью почти 200 км/ч, тогда как на этом участке дороги действует ограничение в 120 км/ч. Когда правоохранители остановили машину, они обнаружили за рулем 23-летнюю украинку, которая проживает в Варшаве.

Во время проверки женщина объяснила, что очень спешила, поскольку имела запись в салон красоты, где планировала сделать маникюр.

За превышение скорости полицейские выписали ей максимальный штраф, предусмотренный за такое правонарушение, то есть 2500 злотых (примерно 30 тысяч гривен). Также она получила 15 штрафных баллов.

Объясняется, что если водитель в течение двух лет снова совершит такое же правонарушение, ей грозит вдвое больший штраф — 5 тысяч злотых.

Недавно мы информировали о штрафах в Польше из-за счетчиков тепла и воды.

Также мы рассказывали об изменениях для пассажиров, которые готовит польская железная дорога.

Польша автомобиль водители ПДД штраф в Польше украинка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации