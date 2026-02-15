В Польше украинку оштрафовали за превышение скорости — что известно

Польские полицейские. Иллюстративное фото: Polska Policja/X

В Польше украинка превысила установленные ограничения скорости движения, ведь спешила на маникюр. Девушку оштрафовали на более чем 30 тысяч гривен (2500 злотых).

В Польше оштрафовали украинку за превышение скорости

Итак, в Польше правоохранители задержали 23-летнюю украинку, которая на автомобиле марки Mercedes на скорости почти 200 км/ч направлялась из Люблина в Варшаву. За это девочку оштрафовали на примерно 30 тысяч гривен (2500 злотых).

Гражданка Украины объяснила, что превысила скорость, ведь спешила в салон на маникюр.

По данным wPolsce24, этот инцидент произошел на этой неделе на участке скоростной автотрассы S12/S17 в направлении Варшавы. Полиция из отдела дорожного движения в Пулавах заметила автомобиль Mercedes, который значительно превышал разрешенную скорость и обгонял другие транспортные средства.

Отмечается, что устройства по измерению скорости движения определили, что Mercedes ехал со скоростью почти 200 км/ч, тогда как на этом участке дороги действует ограничение в 120 км/ч. Когда правоохранители остановили машину, они обнаружили за рулем 23-летнюю украинку, которая проживает в Варшаве.

Во время проверки женщина объяснила, что очень спешила, поскольку имела запись в салон красоты, где планировала сделать маникюр.

За превышение скорости полицейские выписали ей максимальный штраф, предусмотренный за такое правонарушение, то есть 2500 злотых (примерно 30 тысяч гривен). Также она получила 15 штрафных баллов.

Объясняется, что если водитель в течение двух лет снова совершит такое же правонарушение, ей грозит вдвое больший штраф — 5 тысяч злотых.

