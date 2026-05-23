У Польщі оштрафували українця, який заїхав автівкою в заповідник

Польські правоохоронці. Ілюстративне фото: policja.pl

У Польщі український блогер Андрій Гаврилов заїхав автомобілем у заборонену зону Національного парку, за що заплатив штраф. Чоловіка покарали на 100 злотих (1 112 гривень), хоча, за словами речника місцевої поліції, він мав би заплатити від 5 до 20 тисяч злотих (від 60 595 до 242 981 гривні).

Українця оштрафували за авто в заповіднику

Блогер оприлюднив фото на озері Морське Око в своєму Instagram, де він має близько 900 тисяч підписників. На зображенні він обіймає дівчину біля автівки на тлі краєвидів заповідника.

Андрій Гаврилов на авто в заповіднику Польщі. Фото: polsatnews.pl

"Ми перші люди в історії, які поїхали до Морського Ока на машині. Це було одне з місць, куди ми хотіли потрапити під час цієї подорожі, і всі наші друзі та знайомі казали, що до Морського Ока неможливо дістатися машиною. Я думав, що це тому, що там просто немає дороги, бо це в горах, і швидка не зможе там проїхати", — зазначив Гаврилов у дописі.

Коли українець разом із супутницею повертався назад, його зупинила поліція та ошрафувала на 100 злотих (1 112 гривень) і нарахувала вісім штрафних балів.

"Можливо, в певному сенсі, це унікальне фото варте 100 злотих", — написав інфлюенсер, а також вибачився за свою поведінку, яку пояснив тим, що не знав про таку заборону. Наразі акаунт Гаврилова в Instagram закритий для публіки, а контент можуть переглядати лише підписники.

Який штраф за в'їзд на авто в природоохоронну зону

Пізніше щодо ситуації з українцем висловилася польська поліція. Так, речник поліції міста Закопане Роман Вєчорек розповів, що штраф за таке порушення — 5 000-20 000 злотих (60 595-242 981 гривня), тому він не розуміє, чому поліцейські обмежилися сумою в 100 злотих.

В Україні згідно з законом №4188-IX заборонено пересуватися на авто, мопедах, мотоциклах і квадроциклах територіями природно-заповідного фонду. Це пов'язано з захистом унікальних екосистем та збереженням біорізноманіття. У разі порушення на водіїв чекає не лише штраф від 153 до 408 гривень (для посадовців — від 255 до 510 грн), а й компенсація за кожні 100 метрів залежно від виду транспорту: сума може складати від 4 до майже 9 тисяч гривень.

Чим особливе Морське Око в Польщі

Озеро Морське Око — найбільше гірське озеро глибиною до 51 м, розташоване в Татранському національному парку на висоті 1395 м. Водойма суворо охороняється, оскільки слугує середовищем існування для рідкісних видів тварин та рослин, тому приватним транспортом до озера їздити заборонено.

Озеро Морське Око. Фото: władek lisowski

Татранський національний парк розташований у Малопольському воєводстві. До Морського Ока можна дійти 8-кілометровою асфальтованою дорогою за близько 2-2,5 години пішки. Вхід на теритрію заповідника платний.

Штрафи в Польщі

