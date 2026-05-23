Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше оштрафовали украинца, который заехал на машине в заповедник

В Польше оштрафовали украинца, который заехал на машине в заповедник

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 18:38
В Польше оштрафовали украинца, который заехал на машине в заповедник
Польские правоохранители. Иллюстративное фото: policja.pl

В Польше украинский блогер Андрей Гаврилов заехал автомобилем в запретную зону Национального парка, за что заплатил штраф. Мужчину наказали на 100 злотых (1 112 гривен), хотя, по словам представителя местной полиции, он должен был бы заплатить от 5 до 20 тысяч злотых (от 60 595 до 242 981 гривны).

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

Украинца оштрафовали за авто в заповеднике

Блогер обнародовал фото на озере Морской Глаз в своем Instagram, где он имеет около 900 тысяч подписчиков. На изображении он обнимает девушку возле машины на фоне пейзажей заповедника.

Український блогер Андрій Гаврилов з дівчиною на тлі припаркованої автівки в заповіднику Польщі
Андрей Гаврилов на авто в заповеднике Польши. Фото: polsatnews.pl

"Мы первые люди в истории, которые поехали в Морское Око на машине. Это было одно из мест, куда мы хотели попасть во время этого путешествия, и все наши друзья и знакомые говорили, что до Морского Ока невозможно добраться машиной. Я думал, что это потому, что там просто нет дороги, потому что это в горах, и скорая не сможет там проехать", — отметил Гаврилов в заметке.

Когда украинец вместе со спутницей возвращался обратно, его остановила полиция и оштрафовала на 100 злотых (1 112 гривен) и насчитала восемь штрафных баллов.

Читайте также:

"Возможно, в определенном смысле, это уникальное фото стоит 100 злотых", — написал инфлюенсер, а также извинился за свое поведение, которое объяснил тем, что не знал о таком запрете. Сейчас аккаунт Гаврилова в Instagram закрыт для публики, а контент могут просматривать только подписчики.

Какой штраф за въезд на авто в природоохранную зону

Позже по ситуации с украинцем высказалась польская полиция. Так, представитель полиции города Закопане Роман Вечорек рассказал, что штраф за такое нарушение — 5 000-20 000 злотых (60 595-242 981 гривна), поэтому он не понимает, почему полицейские ограничились суммой в 100 злотых.

В Украине согласно закону №4188-IX запрещено передвигаться на авто, мопедах, мотоциклах и квадроциклах по территориям природно-заповедного фонда. Это связано с защитой уникальных экосистем и сохранением биоразнообразия. В случае нарушения водителей ждет не только штраф от 153 до 408 гривен (для должностных лиц — от 255 до 510 грн), но и компенсация за каждые 100 метров в зависимости от вида транспорта: сумма может составлять от 4 до почти 9 тысяч гривен.

Чем особенное Морское Око в Польше

Озеро Морское Око — самое большое горное озеро глубиной до 51 м, расположенное в Татранском национальном парке на высоте 1395 м. Водоем строго охраняется, поскольку служит средой обитания для редких видов животных и растений, поэтому частным транспортом к озеру ездить запрещено.

Озеро Морське Око в Татранському національному парку в Польщі
Озеро Морское Око. Фото: władek lisowski

Татранский национальный парк расположен в Малопольском воеводстве. До Морского Ока можно дойти по 8-километровой асфальтированной дороге за около 2-2,5 часа пешком. Вход на территорию заповедника платный.

Штрафы в Польше

Новини.LIVE сообщали, что в Польше за неприемлемое место для гриля на природе можно получить штраф до 5 тысяч злотых (59 тысяч гривен).

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше действуют строгие правила по транспортировке и хранению бензина. В частности, за нарушение можно заплатить до 3 тысяч злотых (35 400 тысяч гривен).

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

автомобиль штраф в Польше заповедник
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации