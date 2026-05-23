В Польше оштрафовали украинца, который заехал на машине в заповедник

Польские правоохранители.

В Польше украинский блогер Андрей Гаврилов заехал автомобилем в запретную зону Национального парка, за что заплатил штраф. Мужчину наказали на 100 злотых (1 112 гривен), хотя, по словам представителя местной полиции, он должен был бы заплатить от 5 до 20 тысяч злотых (от 60 595 до 242 981 гривны).

Украинца оштрафовали за авто в заповеднике

Блогер обнародовал фото на озере Морской Глаз в своем Instagram, где он имеет около 900 тысяч подписчиков. На изображении он обнимает девушку возле машины на фоне пейзажей заповедника.

"Мы первые люди в истории, которые поехали в Морское Око на машине. Это было одно из мест, куда мы хотели попасть во время этого путешествия, и все наши друзья и знакомые говорили, что до Морского Ока невозможно добраться машиной. Я думал, что это потому, что там просто нет дороги, потому что это в горах, и скорая не сможет там проехать", — отметил Гаврилов в заметке.

Когда украинец вместе со спутницей возвращался обратно, его остановила полиция и оштрафовала на 100 злотых (1 112 гривен) и насчитала восемь штрафных баллов.

"Возможно, в определенном смысле, это уникальное фото стоит 100 злотых", — написал инфлюенсер, а также извинился за свое поведение, которое объяснил тем, что не знал о таком запрете. Сейчас аккаунт Гаврилова в Instagram закрыт для публики, а контент могут просматривать только подписчики.

Какой штраф за въезд на авто в природоохранную зону

Позже по ситуации с украинцем высказалась польская полиция. Так, представитель полиции города Закопане Роман Вечорек рассказал, что штраф за такое нарушение — 5 000-20 000 злотых (60 595-242 981 гривна), поэтому он не понимает, почему полицейские ограничились суммой в 100 злотых.

В Украине согласно закону №4188-IX запрещено передвигаться на авто, мопедах, мотоциклах и квадроциклах по территориям природно-заповедного фонда. Это связано с защитой уникальных экосистем и сохранением биоразнообразия. В случае нарушения водителей ждет не только штраф от 153 до 408 гривен (для должностных лиц — от 255 до 510 грн), но и компенсация за каждые 100 метров в зависимости от вида транспорта: сумма может составлять от 4 до почти 9 тысяч гривен.

Чем особенное Морское Око в Польше

Озеро Морское Око — самое большое горное озеро глубиной до 51 м, расположенное в Татранском национальном парке на высоте 1395 м. Водоем строго охраняется, поскольку служит средой обитания для редких видов животных и растений, поэтому частным транспортом к озеру ездить запрещено.

Татранский национальный парк расположен в Малопольском воеводстве. До Морского Ока можно дойти по 8-километровой асфальтированной дороге за около 2-2,5 часа пешком. Вход на территорию заповедника платный.

Штрафы в Польше

