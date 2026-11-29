Военные учения в Польше, польские военные. Фото: Reuters, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В польском правительстве обсуждают возможные сценарии реагирования на вооружённую провокацию России против Литвы, Латвии или Эстонии. Как стало известно, Варшава готова действовать, не дожидаясь официального применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на двух министров польского правительства, передает Новини.LIVE.

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Как Польша может ответить на нападение России на страны Балтии

По данным разведки, которые приводит издание, Россия пока не планирует и не имеет возможностей для полномасштабного нападения на какую-либо из стран НАТО. Однако в европейских правительствах не исключают локальной вооруженной провокации со стороны Москвы.

По словам источников Onet, отсутствие или запоздалая реакция союзников на российскую агрессию фактически будет означать конец НАТО. Это также поставит под угрозу безопасность самой Польши.

"При таком сценарии в случае аналогичной провокации против нашей страны мы фактически остались бы одни", — говорится в материале.

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Военное вмешательство Варшавы должно подтолкнуть других членов Альянса к совместному ответу. Кроме того, это должно продемонстрировать Москве, что дальнейшая агрессия может привести к войне со всем НАТО.

Какие войска Польша может отправить в страны Балтии

Один из собеседников издания подчеркнул, что польские военные должны немедленно присоединиться к боевым действиям на стороне атакованной страны.

Другой министр обратил внимание на ограниченные военные ресурсы Польши. По его словам, помощь союзникам не должна ослабить обороноспособность самой страны. Поэтому Варшава, скорее всего, отправит подразделения специального назначения, а не танковые части.

В то же время оба представителя правительства согласны с необходимостью военного ответа на российскую агрессию.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Польша предложила НАТО рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, если они угрожают странам Альянса.

Также мы сообщали о том, что во время российской атаки на Украину в ночь на 20 ноября несколько воздушных целей РФ нарушили воздушное пространство Польши. НАТО разрешило шведскому пилоту истребителя Gripen сбить предполагаемую российскую ракету Х-101. Однако из-за неблагоприятных погодных условий он не смог идентифицировать цель и не открыл огонь.