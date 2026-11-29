Військові навчання в Польщі, польські військові. Фото: Reuters, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У польському уряді обговорюють можливі сценарії реагування на збройну провокацію Росії проти Литви, Латвії або Естонії. Як стало відомо, Варшава готова діяти, не чекаючи офіційного застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Про це пише польське видання Onet з посиланням на двох міністрів польського уряду, передає Новини.LIVE.

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Як Польща може відповісти на напад Росії на країни Балтії

За даними розвідки, які наводить видання, Росія наразі не планує та не має можливостей для повномасштабного нападу на жодну з країн НАТО. Однак у європейських урядах не виключають локальної збройної провокації з боку Москви.

За словами джерел Onet, відсутність або запізніла реакція союзників на російську агресію фактично означатиме кінець НАТО. Це також поставить під загрозу безпеку самої Польщі.

"За такого сценарію в разі аналогічної провокації проти нашої країни ми фактично залишилися б самі", — йдеться у матеріалі.

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Військове втручання Варшави має спонукати інших членів Альянсу до спільної відповіді. Крім того, це має продемонструвати Москві, що подальша агресія може призвести до війни з усім НАТО.

Які війська Польща може відправити до країн Балтії

Один зі співрозмовників видання наголосив, що польські військові мають негайно долучитися до бойових дій на боці атакованої країни.

Інший міністр звернув увагу на обмежені військові ресурси Польщі. За його словами, допомога союзникам не повинна послабити обороноздатність самої країни. Тому Варшава, найімовірніше, відправить підрозділи спеціального призначення, а не танкові частини.

Водночас обидва представники уряду погоджуються щодо необхідності військової відповіді на російську агресію.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Польща запропонувала НАТО розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, якщо вони загрожують країнам Альянсу.

Також ми інформували про те, що під час російської атаки на Україну в ніч проти 20 листопада кілька повітряних цілей РФ порушили повітряний простір Польщі. НАТО дозволило шведському пілоту винищувача Gripen збити ймовірну російську ракету Х-101. Однак через несприятливі погодні умови він не зміг ідентифікувати ціль та не відкрив вогонь.