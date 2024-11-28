Атака на Луцк 28 ноября — в укрытии роддома родился ребенок

Женщина с новорожденным ребенком. Фото: Волынское медобъединение

Во время ракетных обстрелов Луцка в укрытии Волынского областного перинатального центра на свет появилась здоровая девочка. Сейчас маму и ребенка перевели в палату совместного пребывания.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства в Facebook в четверг, 28 ноября.

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Утром 28 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Луцку. Во время атаки в укрытии областного перинатального центра родилась девочка.

Маму с Ровенщины доставила в медучреждение бригада экстренной медицинской помощи. В 08:00 врачи успешно приняли роды: девочка родилась с весом 3 кг 30 г и ростом 52 см. Для женщины это первые роды.

Врач акушер-гинеколог Игорь Федосюк и акушерка Ирина Загоруйко, которые принимали роды. Фото: Волынское медобъединение

"Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо, переведены в палату совместного пребывания", — отметили в медобъединении.

Родильный зал. Фото: Волынское медобъединение

Отмечается, что в укрытии перинатального центра обустроены полноценный родильный зал и операционная. В период воздушных тревог персонал обеспечивает безопасные условия для оказания необходимой помощи матерям и младенцам.

Сообщение Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства. Фото: скриншот

Напомним, 28 ноября российская армия обстреляла город Луцк. В результате попадания была обесточена часть города, не работал электротранспорт.

Взрывы также звучали в Киеве, Хмельницком, Ивано-Франковске и Львовской области.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего ночью и утром 28 ноября в небе над украинскими городами было обнаружено 188 воздушных целей.