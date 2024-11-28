Атака на Луцьк 28 листопада — в укритті пологового будинку народилася дитина

Пологи під ракетами — в укритті лікарні народилася дівчинка
Під час ракетного обстрілу Луцька в укритті Волинського обласного перинатального центру на світ з’явилася здорова дівчинка. Наразі маму та дитину перевели у палату спільного перебування.
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства у Facebook у четвер, 28 листопада.
Атака на Луцьк
Вранці 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по Луцьку. Під час атаки в укритті обласного перинатального центру народилася дівчинка.
Маму з Рівненщини доправила до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги. О 8:00 лікарі успішно прийняли пологи: дівчинка народилася з вагою 3 кг 30 г і зростом 52 см. Для жінки це перші пологи.
"Зараз мама і маля почуваються добре, переведені у палату спільного перебування", — зазначили у медоб'єднанні.
Зазначається, що в укритті перинатального центру облаштовано повноцінну пологову залу та операційну. У період повітряних тривог персонал забезпечує безпечні умови для надання необхідної допомоги матерям і немовлятам.
Нагадаємо, 28 листопада російська армія обстріляла місто Луцьк. Внаслідок влучання було знеструмлено частину міста, не працював електротранспорт.
Вибухи також лунали у Києві, Хмельницькому, Івано-Франківську та на Львівщині.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом вночі та вранці 28 листопада у небі над українськими містами було виявлено 188 повітряних цілей.
Читайте Новини.LIVE!