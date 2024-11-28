Атака на Луцьк 28 листопада — в укритті пологового будинку народилася дитина

Жінка із новонародженою дитиною. Фото: Волинське медоб'єднання

Під час ракетного обстрілу Луцька в укритті Волинського обласного перинатального центру на світ з’явилася здорова дівчинка. Наразі маму та дитину перевели у палату спільного перебування.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства у Facebook у четвер, 28 листопада.

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Вранці 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по Луцьку. Під час атаки в укритті обласного перинатального центру народилася дівчинка.

Маму з Рівненщини доправила до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги. О 8:00 лікарі успішно прийняли пологи: дівчинка народилася з вагою 3 кг 30 г і зростом 52 см. Для жінки це перші пологи.

Лікар акушер-гінеколог Ігор Федосюк та акушерка Ірина Загоруйко, які приймали пологи. Фото: Волинське медоб'єднання

"Зараз мама і маля почуваються добре, переведені у палату спільного перебування", — зазначили у медоб'єднанні.

Пологова зала. Фото: Волинське медоб'єднання

Зазначається, що в укритті перинатального центру облаштовано повноцінну пологову залу та операційну. У період повітряних тривог персонал забезпечує безпечні умови для надання необхідної допомоги матерям і немовлятам.

Допис Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 листопада російська армія обстріляла місто Луцьк. Внаслідок влучання було знеструмлено частину міста, не працював електротранспорт.

Вибухи також лунали у Києві, Хмельницькому, Івано-Франківську та на Львівщині.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом вночі та вранці 28 листопада у небі над українськими містами було виявлено 188 повітряних цілей.