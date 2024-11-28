Вибухи в Івано-Франківську — масована атака росіян 28 листопада

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: Pixabay

В Івано-Франківську вранці 28 листопада пролунали вибухи. Ворог продовжує масовану атаку на Україну.

Про це повідомляє "Суспільне Івано-Франківськ" у четвер, 28 листопада.

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Вибухи в Івано-Франківську 28 листопада

Вранці 28 листопада гучно було в Івано-Франківську. Під час масованого ракетного обстрілу України у місті пролунало кілька вибухів.

Повідомлення про вибухи в Івано-Франківську. Фото: скриншот

Про небезпеку попередила начальник Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона закликала людей не нехтувати тривогою.

"Небезпека для Прикарпаття! Подбайте про свою безпеку!", — зазначила Онищук.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні досі триває. В багатьох регіонах проулнали вибухи.

Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.

Російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що для цього вони робили запас ракет.