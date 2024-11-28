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В Івано-Франківську пролунали потужні вибухи

28 листопада 2024 08:19
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Івано-Франківську — масована атака росіян 28 листопада
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: Pixabay
Ольга Антоновська - редактор

В Івано-Франківську вранці 28 листопада пролунали вибухи. Ворог продовжує масовану атаку на Україну.

Про це повідомляє "Суспільне Івано-Франківськ" у четвер, 28 листопада.

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Вибухи в Івано-Франківську 28 листопада

Вранці 28 листопада гучно було в Івано-Франківську. Під час масованого ракетного обстрілу України у місті пролунало кілька вибухів.

Вибухи в Івано-Франківську 25 листопада
Повідомлення про вибухи в Івано-Франківську. Фото: скриншот

Про небезпеку попередила начальник Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона закликала людей не нехтувати тривогою.

"Небезпека для Прикарпаття! Подбайте про свою безпеку!", — зазначила Онищук.

Вибухи в Івано-Франківську 25 листопада
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні досі триває. В багатьох регіонах проулнали вибухи.

Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.

Російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що для цього вони робили запас ракет.

вибух Івано-Франківськ обстріли ракети дрони війна в Україні

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