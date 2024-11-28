Взрывы в Ивано-Франковске — массированная атака россиян 28 ноября

В Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы
В Ивано-Франковске утром 28 ноября раздались взрывы. Враг продолжает массированную атаку на Украину.
Об этом сообщает "Суспільне Івано-Франківськ" в четверг, 28 ноября.
Взрывы в Ивано-Франковске 28 ноября
Утром 28 ноября было громко в Ивано-Франковске. Во время массированного ракетного обстрела Украины в городе произошли несколько взрывов.
Об опасности предупредила начальник Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук. Она призвала людей не пренебрегать тревогой.
"Опасность для Прикарпатья! Позаботьтесь о своей безопасности!", — отметила Онищук.
Воздушная тревога в Украине продолжается. Во многих регионах прогремели взрывы.
Напомним, российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.
Российские войска еще ночью 28 ноября приступили к массированному обстрелу Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для этого они производили запас ракет.
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