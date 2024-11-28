Взрывы в Ивано-Франковске — массированная атака россиян 28 ноября

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: Pixabay

В Ивано-Франковске утром 28 ноября раздались взрывы. Враг продолжает массированную атаку на Украину.

Об этом сообщает "Суспільне Івано-Франківськ" в четверг, 28 ноября.

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Взрывы в Ивано-Франковске 28 ноября

Утром 28 ноября было громко в Ивано-Франковске. Во время массированного ракетного обстрела Украины в городе произошли несколько взрывов.

Сообщения о взрывах в Ивано-Франковске. Фото: скриншот

Об опасности предупредила начальник Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук. Она призвала людей не пренебрегать тревогой.

"Опасность для Прикарпатья! Позаботьтесь о своей безопасности!", — отметила Онищук.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине продолжается. Во многих регионах прогремели взрывы.

Напомним, российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.

Российские войска еще ночью 28 ноября приступили к массированному обстрелу Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для этого они производили запас ракет.