Политтехнолог объяснил, почему СМИ начали писать правду о Путине

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:42
Иностранные спецслужбы демонстрируют готовность копать глубже против Путина
Олег Постернак. Фото: соцсети Постернака

Европейская пресса начала публиковать о российском диктаторе Владимире Путине то, что раньше замалчивала. Это может быть сигналом от иностранных спецслужб.

Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

 

Какой сигнал Путину посылают иностранные спецслужбы

Постернак предположил, что иностранные спецслужбы такими сигналами демонстрируют готовность "копать глубже" против российского президента.

"Таким образом Путину дают понимание иностранные спецслужбы, что если надо — мы начнем копать. И копать так, что история о 17-летней любовнице — это будут только цветочки", — заявил он.

Постернак также напомнил, что именно Bild в 2021 году первым точно сообщил о направлениях будущего нападения России на Украину тогда к этой информации отнеслись скептически, но она подтвердилась.

Напомним, итальянское СМИ недавно сравнило Путина с Путиным.

Также бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф рассказал, может ли Путин напасть на Польшу и Балтию.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
