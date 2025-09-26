Иностранные спецслужбы демонстрируют готовность копать глубже против Путина

Политтехнолог объяснил, почему СМИ начали писать правду о Путине
Европейская пресса начала публиковать о российском диктаторе Владимире Путине то, что раньше замалчивала. Это может быть сигналом от иностранных спецслужб.
Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 26 сентября.
Какой сигнал Путину посылают иностранные спецслужбы
Постернак предположил, что иностранные спецслужбы такими сигналами демонстрируют готовность "копать глубже" против российского президента.
"Таким образом Путину дают понимание иностранные спецслужбы, что если надо — мы начнем копать. И копать так, что история о 17-летней любовнице — это будут только цветочки", — заявил он.
Постернак также напомнил, что именно Bild в 2021 году первым точно сообщил о направлениях будущего нападения России на Украину — тогда к этой информации отнеслись скептически, но она подтвердилась.
