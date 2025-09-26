Іноземні спецслужби демонструють готовність копати глибше проти Путіна

Політтехнолог пояснив, чому ЗМІ почали писати правду про Путіна
Європейська преса почала публікувати про російського диктатора Володимира Путіна те, що раніше замовчувала. Це може бути сигналом від іноземних спецслужб.
Про це заявив політтехнолог Олег Постернак в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 26 вересня.
Який сигнал Путіну надсилають іноземні спецслужби
Постернак припустив, що іноземні спецслужби такими сигналами демонструють готовність "копати глибше" проти російського президента.
"Таким чином Путіну дають розуміння іноземні спецслужби, що якщо треба — ми почнемо копати. І копати так, що історія про 17-річну коханку — це будуть тільки квіточки", — заявив він.
Постернак також нагадав, що саме Bild у 2021 році першим точно повідомив про напрямки майбутнього нападу Росії на Україну — тоді до цієї інформації поставилися скептично, але вона підтвердилася.
