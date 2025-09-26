Відео
Політтехнолог пояснив, чому ЗМІ почали писати правду про Путіна

Політтехнолог пояснив, чому ЗМІ почали писати правду про Путіна

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:42
Іноземні спецслужби демонструють готовність копати глибше проти Путіна
Олег Постернак. Фото: соцмережі Постернака

Європейська преса почала публікувати про російського диктатора Володимира Путіна те, що раніше замовчувала. Це може бути сигналом від іноземних спецслужб.

Про це заявив політтехнолог Олег Постернак в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

 

Який сигнал Путіну надсилають іноземні спецслужби

Постернак припустив, що іноземні спецслужби такими сигналами демонструють готовність "копати глибше" проти російського президента.

"Таким чином Путіну дають розуміння іноземні спецслужби, що якщо треба — ми почнемо копати. І копати так, що історія про 17-річну коханку — це будуть тільки квіточки", — заявив він.

Постернак також нагадав, що саме Bild у 2021 році першим точно повідомив про напрямки майбутнього нападу Росії на Україну — тоді до цієї інформації поставилися скептично, але вона підтвердилася.

Нагадаємо, італійське ЗМІ нещодавно порівняло Путіна з Путіним.

Також колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф розповів, чи може Путін напасти на Польщу та Балтію.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
