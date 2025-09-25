Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Новини дня В італійському ЗМІ порівняли війну РФ з вчинками Гітлера — фото

В італійському ЗМІ порівняли війну РФ з вчинками Гітлера — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:05
Війна в Україні — агресію РФ порівняли з вчинками Гітлера
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Видання L'Espresso опублікувало новий випуск з цікавою ілюстрацією. Там простягнута рука віддає нацистське вітання, але замість кольорів Третього рейху — російський триколор.

Таким чином італійський тижневик L'Espresso проілюстрував редакційну статтю. 

Реклама
Читайте також:

Світ не має припуститися помилок, таких як із Гітлером

Видання опублікувало нову статтю, в якій йдеться про небезпеку гібридної війни російського диктатора Володимира Путіна, загрозу європейським кордонам і підтримку ультраправих рухів, які виступають проти ЄС. 

null
Ілюстрація у видання L'Espresso

L'Espresso закликає не повторювати помилок, допущених із Гітлером. У матеріалі наголошують, що мир не купиш капітуляцією, замаскованою під дипломатію.

"У 1938 році Європа обрала умиротворення: превентивну капітуляцію, замасковану під дипломатію. Сьогодні ми опинилися на подібному роздоріжжі. Урок Судетської області говорить нам, що кожна невдача лише підживлює нові претензії", — наголосило видання.

Зазначається, що Росія — не нацистська Німеччина, а Путін — не Гітлер. Проте логіка територіальної експансії, зневага до загальних правил, інструментальне використання страху дуже нагадують ті темні роки.

"Питання, яке ми повинні задати собі: чи зможемо ми відреагувати, поки не стало занадто пізно? Тому що історія не прощає тих, хто воліє забути", — підкреслили в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що зупинити Путіна дешевше, аніж захищатися. Президент вважає, що весь світ повинен тиснути на РФ. 

Водночас республіканський конгресмен США Джо Вілсон розповів, що Трамп хоче миру, але Кремль мріє про СРСР. Американський лідер має чітку позицію щодо України. 

володимир путін переговори Адольф Гітлер війна в Україні дипломатія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації