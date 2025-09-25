Війна в Україні — агресію РФ порівняли з вчинками Гітлера

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Видання L'Espresso опублікувало новий випуск з цікавою ілюстрацією. Там простягнута рука віддає нацистське вітання, але замість кольорів Третього рейху — російський триколор.

Таким чином італійський тижневик L'Espresso проілюстрував редакційну статтю.

Реклама

Читайте також:

Світ не має припуститися помилок, таких як із Гітлером

Видання опублікувало нову статтю, в якій йдеться про небезпеку гібридної війни російського диктатора Володимира Путіна, загрозу європейським кордонам і підтримку ультраправих рухів, які виступають проти ЄС.

Ілюстрація у видання L'Espresso

L'Espresso закликає не повторювати помилок, допущених із Гітлером. У матеріалі наголошують, що мир не купиш капітуляцією, замаскованою під дипломатію.

"У 1938 році Європа обрала умиротворення: превентивну капітуляцію, замасковану під дипломатію. Сьогодні ми опинилися на подібному роздоріжжі. Урок Судетської області говорить нам, що кожна невдача лише підживлює нові претензії", — наголосило видання.

Зазначається, що Росія — не нацистська Німеччина, а Путін — не Гітлер. Проте логіка територіальної експансії, зневага до загальних правил, інструментальне використання страху дуже нагадують ті темні роки.

"Питання, яке ми повинні задати собі: чи зможемо ми відреагувати, поки не стало занадто пізно? Тому що історія не прощає тих, хто воліє забути", — підкреслили в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що зупинити Путіна дешевше, аніж захищатися. Президент вважає, що весь світ повинен тиснути на РФ.

Водночас республіканський конгресмен США Джо Вілсон розповів, що Трамп хоче миру, але Кремль мріє про СРСР. Американський лідер має чітку позицію щодо України.