Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
В итальянском СМИ сравнили войну РФ с поступками Гитлера — фото

В итальянском СМИ сравнили войну РФ с поступками Гитлера — фото

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:05
Война в Украине — агрессию РФ сравнили с поступками Гитлера
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Издание L'Espresso опубликовало новый выпуск с интересной иллюстрацией. Там протянутая рука отдает нацистское приветствие, но вместо цветов Третьего рейха — российский триколор.

Таким образом итальянский еженедельник L'Espresso проиллюстрировал редакционную статью.

Читайте также:

Мир не должен допустить ошибок, таких как с Гитлером

Издание опубликовало новую статью, в которой говорится об опасности гибридной войны российского диктатора Владимира Путина, угрозе европейским границам и поддержке ультраправых движений, выступающих против ЕС.

Иллюстрация у издания L'Espresso

L'Espresso призывает не повторять ошибок, допущенных с Гитлером. В материале отмечается, что мир не купишь капитуляцией, замаскированной под дипломатию.

"В 1938 году Европа выбрала умиротворение: превентивную капитуляцию, замаскированную под дипломатию. Сегодня мы оказались на подобном распутье. Урок Судетской области говорит нам, что каждая неудача только подпитывает новые претензии", — отметило издание.

Отмечается, что Россия — не нацистская Германия, а Путин — не Гитлер. Однако логика территориальной экспансии, пренебрежение к общим правилам, инструментальное использование страха очень напоминают те темные годы.

"Вопрос, который мы должны задать себе: сможем ли мы отреагировать, пока не стало слишком поздно? Потому что история не прощает тех, кто предпочитает забыть", — подчеркнули в материале.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что остановить Путина дешевле, чем защищаться. Президент считает, что весь мир должен давить на РФ.

В то же время республиканский конгрессмен США Джо Уилсон рассказал, что Трамп хочет мира, но Кремль мечтает об СССР. Американский лидер имеет четкую позицию по Украине.

владимир путин переговоры Адольф Гитлер война в Украине дипломатия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
