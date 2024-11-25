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Полиция проверяет почти 1700 чиновников с инвалидностью от МСЭК

25 ноября 2024 19:08
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине проверяют инвалидности почти 1700 чиновников
Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине продолжаются проверки выводов МСЭК относительно инвалидностей у ряда чиновников государственных органов. Речь идет о почти 1700 случаях.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в понедельник, 25 ноября.

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В Украине создана межведомственная группа для проверки решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам в государственных органах. В ее состав вошли представители Минздрава, Минсоцполитики, МВД, Нацагентства по государственной службе, СБУ, ДБР, Нацполиции, ОВА и КМВА.

По состоянию на конец ноября был сформирован список из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов, которые имеют инвалидность:

  • 32% — работники органов налоговой службы;
  • 26% — работники органов прокуратуры;
  • 17% —работники органов таможенной службы;
  • 25% — работники других государственных органов.

Ранее в Минздраве определили, кто из лиц с инвалидностью должен повторно пройти медицинское освидетельствование.

А по словам нардепа Алексея Гончаренко, в Украине 524 прокурора имеют инвалидность, что составляет 10% от общего количества.

Минздрав инвалидность проверки лицо с инвалидностью МСЭК медосмотр

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