В Украине проверяют инвалидности почти 1700 чиновников

Полиция проверяет почти 1700 чиновников с инвалидностью от МСЭК
В Украине продолжаются проверки выводов МСЭК относительно инвалидностей у ряда чиновников государственных органов. Речь идет о почти 1700 случаях.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в понедельник, 25 ноября.
Инвалидность у чиновников
В Украине создана межведомственная группа для проверки решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам в государственных органах. В ее состав вошли представители Минздрава, Минсоцполитики, МВД, Нацагентства по государственной службе, СБУ, ДБР, Нацполиции, ОВА и КМВА.
По состоянию на конец ноября был сформирован список из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов, которые имеют инвалидность:
- 32% — работники органов налоговой службы;
- 26% — работники органов прокуратуры;
- 17% —работники органов таможенной службы;
- 25% — работники других государственных органов.
Ранее в Минздраве определили, кто из лиц с инвалидностью должен повторно пройти медицинское освидетельствование.
А по словам нардепа Алексея Гончаренко, в Украине 524 прокурора имеют инвалидность, что составляет 10% от общего количества.
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