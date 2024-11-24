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Хто з осіб з інвалідністю має знову пройти огляд — відповідь МОЗ

24 листопада 2024 17:11
Євгенія Брюховецька - редактор
Повторний огляд для осіб з інвалідністю - кого це стосується
Медичний огляд. Ілюстративне фото: РБК-Україна
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні деякі особи з інвалідністю повинні повторно пройти медичний огляд для підтвердження цього статусу. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я визначили терміни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Статус інвалідності залишається чинним за документами, які видала МСЕК, до дати наступного оцінювання. Також це стосується всіх виплат, пільг, соціальних послуг та відстрочки від мобілізації.

У випадку, якщо особа має безстроковий статус інвалідності, то повторний огляд проходити не потрібно — він можливий виключно за власним бажанням або за рішенням суду.

"Термін повторного огляду продовжено на шість місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, якщо повторний огляд було визначено на 10 березня 2025 року, то строк для проходження буде подовжено до 30 червня того ж року. Аби його пройти треба звернутися до профільного лікаря, який сформує направлення на оцінювання.

Кому треба пройти повторний огляд

Повторний медичний огляд треба проходити чоловікам 25-60 років з другою або третьою групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року, а решті пацієнтів до 1 квітня 2026 року.

Винятки можливі лише з таких причин:

  • людина перебуває на територіях, де ведуться бойові дії або ТОТ;
  • людина має важкі порушення функцій організму — не має кінцівки або якогось з парних органів, втратила слух або зір, має онкологічне або психічне захворювання;
  • людина є чинним військовослужбовцем, працівником поліції та СБУ — для них статус інвалідності залишається на період проходження служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. 

Також у матеріалі Новини.LIVE пояснювали, як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

МОЗ мобілізація ВЛК особа з інвалідністю медогляд

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