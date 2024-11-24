Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Кто из лиц с инвалидностью должен снова пройти осмотр — ответ МЗО arrow

Кто из лиц с инвалидностью должен снова пройти осмотр — ответ МЗО

24 ноября 2024 17:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Повторный обзор для лиц с инвалидностью – кого это касается
Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине некоторые лица с инвалидностью должны повторно пройти медицинское освидетельствование для подтверждения этого статуса. В то же время в Министерстве здравоохранения определили сроки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Читайте также:

Медосмотр для лиц с инвалидностью

Статус инвалидности остается в силе согласно документам, выданным МСЭК, до даты последующей оценки. Это касается всех выплат, льгот, социальных услуг и отсрочки от мобилизации.

В случае, если лицо имеет бессрочный статус инвалидности, повторный осмотр проходить не нужно — он возможен исключительно по собственному желанию или по решению суда.

"Срок повторного осмотра продлен на шесть месяцев с начала внедрения оценки повседневного функционирования, как и соответствующие права, выплаты и гарантии", — говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, если повторный осмотр был определен на 10 марта 2025 года, то срок прохождения будет продлен до 30 июня того же года. Чтобы его пройти, нужно обратиться к профильному врачу, который сформирует направление на оценивание.

Кому нужно пройти повторный осмотр

Повторное медицинское освидетельствование следует проходить мужчинам 25-60 лет со второй или третьей группой инвалидности — до 1 ноября 2025 года, а остальным пациентам до 1 апреля 2026 года.

Исключения возможны только по следующим причинам:

  • человек находится на территориях, где ведутся боевые действия или на ВОТ;
  • человек имеет тяжелые нарушения функций организма — не имеет конечности или какого-либо из парных органов, потерял слух или зрение, имеет онкологическое или психическое заболевание;
  • человек является действующим военнослужащим, работником полиции и СБУ — для них статус инвалидности остается на период прохождения службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине.

Также в материале Новини.LIVE объясняли, как оформить статус личности с инвалидностью в результате войны.

Минздрав мобилизация ВВК лицо с инвалидностью медосмотр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:26 Беспилотники повредили нефтебазу "Роснефти" — росСМИ

19:26 Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра

19:18 Во Львовоблэнерго определили время отключения света завтра

19:18 Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные дроны — детали

19:04 В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:49 К Земле приближается 100-метровый астероид — в NASA назвали дату

18:45 Отключение света завтра — сколько очередей вводит Укрэнерго

18:36 Мороз и облачное небо — прогноз погоды на Киевщине завтра

18:31 Приглашение Украины в НАТО — СМИ назвало, почему Байден передумал

18:25 Первый дрон завязывает драку ― разведчик о тактике Magura V5

19:26 Беспилотники повредили нефтебазу "Роснефти" — росСМИ

19:26 Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра

19:18 Во Львовоблэнерго определили время отключения света завтра

19:18 Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные дроны — детали

19:04 В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:49 К Земле приближается 100-метровый астероид — в NASA назвали дату

18:45 Отключение света завтра — сколько очередей вводит Укрэнерго

18:36 Мороз и облачное небо — прогноз погоды на Киевщине завтра

18:31 Приглашение Украины в НАТО — СМИ назвало, почему Байден передумал

18:25 Первый дрон завязывает драку ― разведчик о тактике Magura V5

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету