Повторный обзор для лиц с инвалидностью – кого это касается

Кто из лиц с инвалидностью должен снова пройти осмотр — ответ МЗО
В Украине некоторые лица с инвалидностью должны повторно пройти медицинское освидетельствование для подтверждения этого статуса. В то же время в Министерстве здравоохранения определили сроки.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Медосмотр для лиц с инвалидностью
Статус инвалидности остается в силе согласно документам, выданным МСЭК, до даты последующей оценки. Это касается всех выплат, льгот, социальных услуг и отсрочки от мобилизации.
В случае, если лицо имеет бессрочный статус инвалидности, повторный осмотр проходить не нужно — он возможен исключительно по собственному желанию или по решению суда.
"Срок повторного осмотра продлен на шесть месяцев с начала внедрения оценки повседневного функционирования, как и соответствующие права, выплаты и гарантии", — говорится в сообщении.
В Минздраве объяснили, если повторный осмотр был определен на 10 марта 2025 года, то срок прохождения будет продлен до 30 июня того же года. Чтобы его пройти, нужно обратиться к профильному врачу, который сформирует направление на оценивание.
Кому нужно пройти повторный осмотр
Повторное медицинское освидетельствование следует проходить мужчинам 25-60 лет со второй или третьей группой инвалидности — до 1 ноября 2025 года, а остальным пациентам до 1 апреля 2026 года.
Исключения возможны только по следующим причинам:
- человек находится на территориях, где ведутся боевые действия или на ВОТ;
- человек имеет тяжелые нарушения функций организма — не имеет конечности или какого-либо из парных органов, потерял слух или зрение, имеет онкологическое или психическое заболевание;
- человек является действующим военнослужащим, работником полиции и СБУ — для них статус инвалидности остается на период прохождения службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения.
Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине.
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