В Україні перевіряють інвалідності у майже 1700 посадовців

Медичний огляд. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні тривають перевірки висновків МСЕК щодо інвалідностей у низки посадовців державних органів. Йдеться про майже 1700 випадків.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у понеділок, 25 листопада.

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В Україні створили міжвідомчу групу для перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям у державних органах. До її складу увійшли представники МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, Нацагентства з питань державної служби, СБУ, ДБР, Нацполіції, ОВА та КМВА.

Станом на кінець листопада було сформовано перелік з 1695 посадовців з понад 30 державних органів, які мають інвалідності:

32 % — працівники органів податкової служби;

26 % — працівники органів прокуратури;

17 % — працівники органів митної служби;

25 % — працівники інших державних органів.

Раніше у МОЗ визначили, хто з осіб з інвалідністю повинен повторно пройти медичний огляд.

А за словами нардепа Олексія Гончаренка, в Україні 524 прокурори мають інвалідність, що становить 10% з загальної кількості.