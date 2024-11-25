В Україні перевіряють інвалідності у майже 1700 посадовців

Поліція перевіряє майже 1700 посадовців з інвалідністю від МСЕК
В Україні тривають перевірки висновків МСЕК щодо інвалідностей у низки посадовців державних органів. Йдеться про майже 1700 випадків.
Про це повідомила пресслужба МОЗ у понеділок, 25 листопада.
Інвалідність у посадовців
В Україні створили міжвідомчу групу для перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям у державних органах. До її складу увійшли представники МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, Нацагентства з питань державної служби, СБУ, ДБР, Нацполіції, ОВА та КМВА.
Станом на кінець листопада було сформовано перелік з 1695 посадовців з понад 30 державних органів, які мають інвалідності:
- 32 % — працівники органів податкової служби;
- 26 % — працівники органів прокуратури;
- 17 % — працівники органів митної служби;
- 25 % — працівники інших державних органів.
Раніше у МОЗ визначили, хто з осіб з інвалідністю повинен повторно пройти медичний огляд.
А за словами нардепа Олексія Гончаренка, в Україні 524 прокурори мають інвалідність, що становить 10% з загальної кількості.
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