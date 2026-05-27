Политолог: через Беларусь в РФ попадает много подсанкционных товаров

Самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для поставок подсанкционных товаров в Россию. Москва активно использует это направление для обхода западных ограничений. В Кремле не заинтересованы терять такой логистический канал из-за его близости к Европе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил политолог и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

По словам эксперта Андрея Миселюка, Беларусь уже фактически помогает России обходить международные санкции. Через территорию страны в РФ поступает значительное количество подсанкционной продукции, что позволяет Москве поддерживать поставки необходимых товаров, несмотря на ограничения Запада.

Политолог отметил, что для России этот маршрут является стратегически важным, ведь он обеспечивает близость к европейским рынкам и упрощает логистику.

Говоря о роли Беларуси в этих схемах, эксперт отметил:

"Есть очень много информации о том, какое большое количество товаров заходит через Беларусь в Россию. И конечно, Россия будет пытаться в дальнейшем использовать Беларусь. .. Сейчас они не рассматривают потерю Беларуси в прикладном масштабе, что она будет потеряна для них. Это действительно для них очень удобный плацдарм, близость с Европой, поставки из Европы через Беларусь. То есть они не заинтересованы в том, чтобы эта площадка для них была потеряна для поставок подсанкционных товаров".

Новини.LIVE информировали, что в Беларуси заявили о якобы массовом пересечении границы украинскими дронами и обвинили Украину в атаках на пограничную инфраструктуру. В Институте изучения войны (ISW) считают, что такие заявления могут быть частью информационной подготовки России к новым ударам по Украине с территории Беларуси.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 мая 2026 года в Государственной пограничной службе Украины заявили, что у границы с Беларусью пока не фиксируют российской ударной группировки. В то же время угроза для Украины на этом участке границы сохраняется. Украинские службы продолжают круглосуточно следить за ситуацией и перемещением техники на территории Беларуси.