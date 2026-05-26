ГПСУ: у границы с Беларусью ударной группировки РФ нет

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что сейчас украинская сторона не фиксирует ударной группировки у границы с Беларусью. В то же время риск для Украины по всей протяженности границы с Беларусью никуда не исчезает.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины сказал в эфире "Ранок.LIVE".

Фиксируется ли скопление войск на границе Беларуси и Украины

По словам Андрея Демченко, по состоянию на сейчас украинские службы не фиксируют наращивание ударной группировки непосредственно у границы.

"Во-первых, риск в целом по всей протяженности границы с Беларусью для Украины никуда не исчезает, но все сейчас довольно часто спрашивают, накопились ли уже определенные подразделения или техника или личный состав в непосредственной близости к нашей границе на территории Беларуси. Собственно, по состоянию на сейчас, если говорить о даже тех технических средствах, которые использует Украина для наблюдения — и за линией границы и за тем, что происходит на территории Беларуси — к счастью, наращивание какой-то ударной группировки в непосредственной близости к нашей границе не фиксируется", — сказал он.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что те сигналы, которые имеет разведка, Минобороны и Государственная пограничная служба - указывают на то, что РФ пытается приобщить Беларусь к войне.

"Россия активно давит на Беларусь, чтобы она своими силами более масштабно присоединилась к войне. Это может быть как попытка вторжения, так и создание определенных провокаций рядом с нашей границей", — пояснил Демченко.

Резюмируя он добавил, что по оценкам ГПСУ, сейчас на территории Беларуси находится до двух тысяч военных РФ. Однако Демченко уточнил, что речь идет не об ударных подразделениях, а о силах для логистики и других задач.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть получила информацию от нескольких разведок о возможной эскалации со стороны РФ на северном направлении. При этом он добавил, что несмотря на угрозы, Украина рассчитывает, что самый сложный период уже позади.

Также мы писали, что по словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины и НАТО. По его словам, сейчас Лукашенко пытается балансировать между Москвой и Западом.