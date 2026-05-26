ДПСУ: біля кордону з Білоруссю ударного угруповання РФ немає

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що наразі українська сторона не фіксує ударного угруповання біля кордону з Білоруссю. Водночас ризик для України по всій протяжності кордону з Білоруссю нікуди не зникає.

Про це представник Державної прикордонної служби України сказав в ефірі "Ранок.LIVE".

Чи фіксується скупчення військ на кордоні Білорусі та України

За словами Андрія Демченка, станом на зараз українські служби не фіксують нарощення ударного угруповання безпосередньо біля кордону.

"По-перше, ризик загалом по всій протяжності кордону з Білоруссю для України нікуди не зникає, але всі зараз досить часто запитують, чи вже накопичились певні підрозділи або техніка чи особовий склад в безпосередній близькості до нашого кордону на території Білорусі. Власне, станом на зараз, якщо говорити про навіть ті технічні засоби, які використовує Україна для спостереження — і за лінією кордону і за тим, що відбувається на території Білорусі — на щастя, нарощення якогось ударного групування в безпосередній близькості до нашого кордону не фіксується", — сказав він.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що ті сигнали, які має розвідка, Міноборони та Державна прикордонна служба — вказують на то, що РФ намагається долучити Білорусь до війни.

"Росія активно тисне на Білорусь, щоб вона своїми силами більш масштабно долучилася до війни. Це може бути як спроба вторгнення, так і створення певних провокацій поряд нашого кордону", — пояснив Демченко.

Резюмуючи він додав, що за оцінками ДПСУ, нині на території Білорусі перебуває до двох тисяч військових РФ. Проте Демченко уточнив, що йдеться не про ударні підрозділи, а про сили для логістики та інших завдань.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада отримала інформацію від кількох розвідок щодо можливої ескалації з боку РФ на північному напрямку. Водночас він додав, що попри загрози, Україна розраховує, що найскладніший період уже позаду.

Також ми писали, що за словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України та НАТО. За його словами, наразі Лукашенко намагається балансувати між Москвою та Заходом.