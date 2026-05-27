Політолог: через Білорусь до РФ потрапляє багато підсанкційних товарів

Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Білорусь стала одним із ключових маршрутів для постачання підсанкційних товарів до Росії. Москва активно використовує цей напрямок для обходу західних обмежень. У Кремлі не зацікавлені втрачати такий логістичний канал через його близькість до Європи.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив політолог та директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

Політолог про Білорусь як плацдарм для постачання підсанкційних товарів до РФ

За словами експерта Андрія Миселюка, Білорусь уже фактично допомагає Росії обходити міжнародні санкції. Через територію країни до РФ надходить значна кількість підсанкційної продукції, що дозволяє Москві підтримувати постачання необхідних товарів попри обмеження Заходу.

Політолог наголосив, що для Росії цей маршрут є стратегічно важливим, адже він забезпечує близькість до європейських ринків та спрощує логістику.

Читайте також:

Говорячи про роль Білорусі у цих схемах, експерт зазначив:

"Є дуже багато інформацій про те, яка велика кількість товарів заходить через Білорусь до Росії. І звичайно, Росія буде намагатися надалі використовувати Білорусь ... Зараз вони не розглядають втрату Білорусі в прикладному масштабі, що вона буде втрачена для них. Це дійсно для них дуже зручний плацдарм, близькість з Європою, постачання з Європи через Білорусь. Тобто вони не зацікавлені в тому, щоб цей майданчик для них був втрачений для постачання підсанкційних товарів".

Новини.LIVE інформували, що у Білорусі заявили про нібито масове перетинання кордону українськими дронами та звинуватили Україну в атаках на прикордонну інфраструктуру. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що такі заяви можуть бути частиною інформаційної підготовки Росії до нових ударів по Україні з території Білорусі.

Новини.LIVE також повідомляли, що 26 травня 2026 року у Державній прикордонній службі України заявили, що біля кордону з Білоруссю наразі не фіксують російського ударного угруповання. Водночас загроза для України на цій ділянці кордону зберігається. Українські служби продовжують цілодобово стежити за ситуацією та переміщенням техніки на території Білорусі.