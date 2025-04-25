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При каком условии Украина должна была передать ядерное оружие

25 апреля 2025 18:58
Евтушенко Алина - редактор
Украина должна была передать ядерное оружие только после вступления в НАТО - Костенко
Украинские военные на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Второй министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко назвал условие, при котором Украина должна была отдать ядерное оружие. По его словам, это должно было произойти только после вступления в Североатлантический блок (НАТО).

Об этом он сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 25 апреля.

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Юрий Костенко отметил, что Верховная Рада приняла четкий план: Украина должна была поэтапно уничтожить только 36% стратегических носителей и 42% стратегических боезарядов.

По словам экс-министра, американцы в 1992 году даже направили специальное письмо Кравчуку. Мол, помогут стать безъядерным государством, но только параллельно с интеграцией в НАТО.

Тем временем властями Украины все ядерное оружие было передано в РФ в спешке за два с половиной года, в обход принятых украинским парламентом законов.

"До сегодняшнего дня в украинском информационном пространстве функционирует в основном российская версия ядерного разоружения Украины. В частности Будапештский меморандум и тому подобное.

Могу достоверно опровергнуть этот фейковый российский нарратив. Ведь Верховная Рада Украины принимала решение о поэтапном разоружении, а не все сразу. И согласно этому решению, уничтожению подлежат лишь 36% стратегических носителей и 42% стратегических ядерных боезарядов. Мы должны были уничтожить все ядерное оружие, когда станем членом НАТО", — объяснил Костенко.

Напомним, что недавно Гордон заявил, что безопасное будущее Украины заключается не в возвращении ядерного статуса.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в космосе.

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