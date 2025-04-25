Україна мала передати ядерну зброю лише після вступу в НАТО — Костенко

Українські військові на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Другий міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко назвав умову, за якої Україна мала віддати ядерну зброю. Відтак, за його словами, це мало статися лише після вступу до Північноатлантичного блоку (НАТО).

Про це він сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 25 квітня.

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Юрій Костенко зазначив, що Верховна Рада ухвалила чіткий план: Україна мала поетапно знищити тільки 36% стратегічних носіїв та 42% стратегічних боєзарядів.

За словами ексміністра, американці у 1992 році навіть направили спеціального листа Кравчуку. Мовляв, допоможуть стати без’ядерною державою, але тільки паралельно з інтеграцією в НАТО.

Натомість владою України вся ядерна зброя була передана до РФ поспіхом за два з половиною роки, в обхід ухвалених українським парламентом законів.

"До сьогоднішнього дня в українському інформаційному просторі функціонує здебільшого російська версія ядерного роззброєння України. Зокрема, Будапештський меморандум тощо.

Можу достовірно заперечити цей фейковий російський наратив. Адже Верховна Рада України ухвалювала рішення про поетапне роззброєння, а не все одразу. І згідно з цим рішенням, знищенню підлягають лише 36% стратегічних носіїв та 42% стратегічних ядерних боєзарядів. Ми повинні були знищити усю ядерну зброю, коли станемо членом НАТО", — пояснив Костенко.

Нагадаємо, що нещодавно Гордон заявив, що безпечне майбутнє України полягає не у поверненні ядерного статусу.

Крім того, генсек НАТО Марк Рютте відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю в космосі.