Блокировка границы — поляки угрожают возобновить протесты

Польские фермеры заблокировали границу. Фото: Polskie Radio Lublin

Польские фермеры согласились приостановить акцию протеста на границе с Украиной до 10 декабря. Правда, протестующие угрожают возобновить блокировку границы, если их условия не выполнят.

Об этом сообщило польское агентство PAP в понедельник, 25 ноября.

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Как отмечает издание, протестующие ожидают, что министр сельского хозяйства ответит на их требования до 10 декабря. Иначе поляки снова заблокируют границу.

"Мы запишем все наши требования и передадим их министру сельского хозяйства. Надеемся, что к 10 декабря мы достигнем конструктивных решений. И если министр проигнорирует нас и придет только обещать, мы снова перекроем дорогу, а затем потребуем переговоров с премьер-министром Дональдом Туском", — заявил лидер подкарпатской организации Oszukana Wieś Роман Кондров.

Отмечается, что накануне с протестующими, которые перекрыли движение грузового транспорта через пункт пропуска, встретился министр сельского хозяйства Чеслав Секерский. Он сообщил, что подготовит ответ на их требования к 10 декабря.

Почему польские фермеры протестуют

Поляки требуют остановки соглашения ЕС со странами Южной Америки о свободной торговле. Фермеры опасаются, что отсутствие реакции приведет к неконтролируемому поступлению сельскохозяйственной продукции в Польшу из стран, входящих в организацию МЕРКОСУР.

Кроме того, польские фермеры протестуют против нового налога и так называемого закона о цепи, вводящего запрет на содержание животных на цепях и в слишком тесных отрядах. Ни один из этих пунктов не касается Украины, однако блокировать хотят именно украинскую границу.

Напомним, во время акции протеста в очереди на польско-украинской границе заблокировали движение около двадцати грузовиков. Речь идет о тех фурах, которые направлялись в сторону Украины.

Утром 25 ноября на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также были очереди на пересечение границы.