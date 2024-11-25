Блокування кордону — поляки погрожують відновити протести

Польські фермери заблокували кордон. Фото: Polskie Radio Lublin

Польські фермери погодились призупинити акцію протесту на кордоні з Україною до 10 грудня. Щоправда, протестувальники погрожують відновити блокування кордону, якщо їхні умови не виконають.

Про це повідомило польське агентство PAP у понеділок, 25 листопада.

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Як зазначає видання, протестувальники очікують, міністр сільського господарства відповість на їхні вимоги до 10 грудня. Інакше поляки знову заблокують кордон.

"Ми запишемо всі наші вимоги та передамо їх міністру сільського господарства. Сподіваємося, що до 10 грудня ми досягнемо конструктивних рішень. І якщо міністр проігнорує нас і прийде лише обіцяти, ми знову перекриємо дорогу, а потім вимагатимемо переговорів із прем'єр-міністром Дональдом Туском", — заявив лідер підкарпатської організації Oszukana Wieś Роман Кондров.

Зазначається, що напередодні з учасниками протесту, які перекрили рух вантажного транспорту через пункт пропуску, зустрівся міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський. Він повідомив, що підготує відповідь на їхні вимоги до 10 грудня.

Чому польські фермери протестують

Поляки вимагають зупинки дії угоди ЄС з країнами Південної Америки про вільну торгівлю. Фермери бояться, що відсутність реакції призведе до неконтрольованого надходження сільськогосподарської продукції до Польщі з країн, що входять до організації МЕРКОСУР.

Крім того, польські фермери протестують проти нового податку та так званого закону про ланцюги, який вводить заборону на утримання тварин на ланцюгах та в занадто тісних загонах. Жоден з цих пунктів не стосується України, однак блокувати хочуть саме український кордон.

Нагадаємо, під час акції протесту у черзі на польсько-українському кордоні заблокували рух близько двадцяти вантажівок. Йдеться про ті фури, які прямували в бік України.

Вранці 25 листопада на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також були черги на перетин кордону.