Покушение на командира "Хартии": в Харькове задержали подозреваемого

Игорь Оболенский. Фото: armyinform

Карина Приходько Редактор

В Харькове задержали мужчину, который пытался застрелить командира "Хартии" Игоря Оболенского. К счастью, военный не пострадал, поскольку оружие не сработало.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Украинскую правду".

Покушение на командира "Хартии"

По данным источников издания, нападавший подошел сзади к Игорю Оболенскому, однако не смог произвести выстрел. У задержанного харьковчанина изъяли пистолет Макарова и боеприпасы.

Российские кураторы выдавали себя за сотрудников СБУ и убеждали харьковчанина, что командир "Хартии" якобы является "предателем". В качестве доказательства ему прислали сгенерированное ИИ фото Оболенского на фоне Кремля и в футболке с символикой РФ.

Фото, сгенерированное искусственным интеллектом. Фото: УП

Мужчину задержали. Он рассказывает, что получил оружие от неустановленного лица в Харькове по указанию куратора.

Правоохранители устанавливают всех причастных к подготовке покушения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Владимир Зеленский сообщил, что сегодня была попытка покушения на Игоря Оболенского. По его словам, Украина даст ответ на попытку атаки против украинского военного командира.

Также мы сообщали, что в марте СБУ сорвала покушение на командира Третьего армейского корпуса. Россия хотела нанести по Андрею Билецкому ракетно-дроновый удар.