Африканские туареги выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому

Представители вооруженных группировок повстанцев-туарегов в Мали. Фото: Inside Africa / X

Туареги, которые являются одним из коренных народов Северной Африки, поддержали Владимира Зеленского. Африканцы считают, что президенту Украины удалось "положить Дональда Трампа на лопатки".

Об этом в субботу, 1 марта, написал в соцсети Х командир повстанческого отряда туарегов в Африке.

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Le président @ZelenskyyUa par sa loyauté envers son pays et son combat a démontré à ces détracteurs et au monde que la guerre que lui et son peuple mènent est originale. Il sait ce qu'il perd à se mettant Trump sur le dos mais il a préféré continuer son chemin.

Gloire a l'Ukraine... pic.twitter.com/1NeRwpUppI - Inkinane (@Inkinane1) March 1, 2025

Поддержка Зеленского туарегами

В пятницу, 28 февраля, глава повстанческого отряда туарегов опубликовал на своей странице изображение украинского флага, а уже на следующий день подтвердил свою позицию текстовым сообщением. Африканец отметил, что своей верностью стране и борьбой Владимир Зеленский доказал недоброжелателям и всему миру, что война, которую ведет он и украинский народ, является настоящей.

"Он знает, что теряет, положив Трампа на лопатки, но предпочел продолжать свой путь. Слава Украине!" — подытожил командир туарегов.

Напомним, американская группа U2 также заявила, что поддерживает Владимира Зеленского. По мнению музыкантов, президент Украины является олицетворением свободы.

Также мы сообщали, что в июле 2024 года туареги в Мали уничтожили десятки бойцов "Вагнера". Среди погибших был и пропагандист с позывным "Пятисотый" — автор Telegram-канала Grey Zone.