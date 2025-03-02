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"Положил Трампа на лопатки" — Зеленского поддержали туареги

2 марта 2025 07:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Африканские туареги выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому
Представители вооруженных группировок повстанцев-туарегов в Мали. Фото: Inside Africa / X
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Туареги, которые являются одним из коренных народов Северной Африки, поддержали Владимира Зеленского. Африканцы считают, что президенту Украины удалось "положить Дональда Трампа на лопатки".

Об этом в субботу, 1 марта, написал в соцсети Х командир повстанческого отряда туарегов в Африке.

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Поддержка Зеленского туарегами

В пятницу, 28 февраля, глава повстанческого отряда туарегов опубликовал на своей странице изображение украинского флага, а уже на следующий день подтвердил свою позицию текстовым сообщением. Африканец отметил, что своей верностью стране и борьбой Владимир Зеленский доказал недоброжелателям и всему миру, что война, которую ведет он и украинский народ, является настоящей.

"Он знает, что теряет, положив Трампа на лопатки, но предпочел продолжать свой путь. Слава Украине!" — подытожил командир туарегов.

Напомним, американская группа U2 также заявила, что поддерживает Владимира Зеленского. По мнению музыкантов, президент Украины является олицетворением свободы.

Также мы сообщали, что в июле 2024 года туареги в Мали уничтожили десятки бойцов "Вагнера". Среди погибших был и пропагандист с позывным "Пятисотый" — автор Telegram-канала Grey Zone.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Африка война в Украине
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