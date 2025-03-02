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"Поклав Трампа на лопатки" — Зеленського підтримали туареги

2 березня 2025 07:25
Чекарьова Марія - редактор
Африканські туареги висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському
Представники збройних угруповань повстанців-туарегів у Малі. Фото: Inside Africa / X
Чекарьова Марія - редактор

Туареги, які є одним із корінних народів Північної Африки, підтримали Володимира Зеленського. Африканці вважають, що президенту України вдалося "покласти Дональда Трампа на лопатки". 

Про це в суботу, 1 березня, написав у соцмережі Х командир повстанського загону туарегів в Африці.

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У п'ятницю, 28 лютого, очільник повстанського загону туарегів опублікував на своїй сторінці зображення українського прапора, а вже наступного дня підтвердив свою позицію текстовим дописом. Африканець зазначив, що своєю вірністю країні та боротьбою Володимир Зеленський довів недоброзичливцям і всьому світу, що війна, яку веде він і український народ, є справжньою.

"Він знає, що втрачає, поклавши Трампа на лопатки, але вважав за краще продовжувати свій шлях. Слава Україні!" — підсумував командир туарегів. 

Нагадаємо, американський гурт U2 також заявив, що підтримує Володимира Зеленського. На думку музикантів, президент України є уособленням волі.

Також ми повідомляли, що в липні 2024 року туареги в Малі знищили десятки бійців "Вагнера". Серед загиблих був і пропагандист із позивним "П'ятисотий" — автор Telegram-каналу Grey Zone.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Африка війна в Україні
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