Африканські туареги висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському

Представники збройних угруповань повстанців-туарегів у Малі. Фото: Inside Africa / X

Туареги, які є одним із корінних народів Північної Африки, підтримали Володимира Зеленського. Африканці вважають, що президенту України вдалося "покласти Дональда Трампа на лопатки".

Про це в суботу, 1 березня, написав у соцмережі Х командир повстанського загону туарегів в Африці.

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Le président @ZelenskyyUa par sa loyauté envers son pays et son combat a démontré à ces détracteurs et au monde que la guerre que lui et son peuple mènent est originale. Il sait ce qu’il perd à se mettant Trump sur le dos mais il a préféré continuer son chemin.

Gloire a l’Ukraine… pic.twitter.com/1NeRwpUppI — Inkinane (@Inkinane1) March 1, 2025

Підтримка Зеленського туарегами

У п'ятницю, 28 лютого, очільник повстанського загону туарегів опублікував на своїй сторінці зображення українського прапора, а вже наступного дня підтвердив свою позицію текстовим дописом. Африканець зазначив, що своєю вірністю країні та боротьбою Володимир Зеленський довів недоброзичливцям і всьому світу, що війна, яку веде він і український народ, є справжньою.

"Він знає, що втрачає, поклавши Трампа на лопатки, але вважав за краще продовжувати свій шлях. Слава Україні!" — підсумував командир туарегів.

Нагадаємо, американський гурт U2 також заявив, що підтримує Володимира Зеленського. На думку музикантів, президент України є уособленням волі.

Також ми повідомляли, що в липні 2024 року туареги в Малі знищили десятки бійців "Вагнера". Серед загиблих був і пропагандист із позивним "П'ятисотий" — автор Telegram-каналу Grey Zone.