Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Американський гурт U2 підтримав Володимира Зеленського arrow

Американський гурт U2 підтримав Володимира Зеленського

2 березня 2025 02:23
Чекарьова Марія - редактор
Американський колектив U2 висловив підтримку президенту України
Гурт U2. Фото: Universal
Чекарьова Марія - редактор

Американський колектив висловив підтримку Володимиру Зеленському. Музиканти наголосили, що президент України є уособленням волі.

Про це йдеться в дописі, який опублікували на сторінці колективу в соцмережі Х.

Читайте також:
Американський колектив U2 підтримав Володимира Зеленського
Скриншот допису U2

Як гурт U2 підтримав Володимира Зеленського

"Воля — це почуття, почуття, яке я відчуваю поряд із тобою. Воля — це почуття, якого я ніколи не знав. Слава Україні!" — йдеться в дописі колективу.

До публікації музиканти додали портрет Володимира Зеленського у блакитно-жовтому кольорі.

Нагадаємо, U2 вже не вперше висловлює підтримку Україні. Зокрема, в лютому минулого року під час концерту в Лас-Вегасі лідер гурту Боно заявив, що українці борються не лише за свою свободу, а й за свободу американців, і закликав США надати Україні обіцяну допомогу.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що Україна захищає не тільки власний суверенітет, а й міжнародне верховенство права. Очільник австралійського уряду нагадав, що його країна виділа на допомогу Україні понад 1,5 мільярда доларів, зокрема 1,3 мільярда доларів на військову підтримку.

Володимир Зеленський США музика політики війна в Україні Америка
Реклама
Реклама
Реклама