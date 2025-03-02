Американський колектив U2 висловив підтримку президенту України

Гурт U2. Фото: Universal

Американський колектив висловив підтримку Володимиру Зеленському. Музиканти наголосили, що президент України є уособленням волі.

Про це йдеться в дописі, який опублікували на сторінці колективу в соцмережі Х.

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Скриншот допису U2

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"Воля — це почуття, почуття, яке я відчуваю поряд із тобою. Воля — це почуття, якого я ніколи не знав. Слава Україні!" — йдеться в дописі колективу.

До публікації музиканти додали портрет Володимира Зеленського у блакитно-жовтому кольорі.

Нагадаємо, U2 вже не вперше висловлює підтримку Україні. Зокрема, в лютому минулого року під час концерту в Лас-Вегасі лідер гурту Боно заявив, що українці борються не лише за свою свободу, а й за свободу американців, і закликав США надати Україні обіцяну допомогу.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що Україна захищає не тільки власний суверенітет, а й міжнародне верховенство права. Очільник австралійського уряду нагадав, що його країна виділа на допомогу Україні понад 1,5 мільярда доларів, зокрема 1,3 мільярда доларів на військову підтримку.