Американський колектив U2 висловив підтримку президенту України

Американський гурт U2 підтримав Володимира Зеленського
Американський колектив висловив підтримку Володимиру Зеленському. Музиканти наголосили, що президент України є уособленням волі.
Про це йдеться в дописі, який опублікували на сторінці колективу в соцмережі Х.
Як гурт U2 підтримав Володимира Зеленського
"Воля — це почуття, почуття, яке я відчуваю поряд із тобою. Воля — це почуття, якого я ніколи не знав. Слава Україні!" — йдеться в дописі колективу.
До публікації музиканти додали портрет Володимира Зеленського у блакитно-жовтому кольорі.
Нагадаємо, U2 вже не вперше висловлює підтримку Україні. Зокрема, в лютому минулого року під час концерту в Лас-Вегасі лідер гурту Боно заявив, що українці борються не лише за свою свободу, а й за свободу американців, і закликав США надати Україні обіцяну допомогу.
Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що Україна захищає не тільки власний суверенітет, а й міжнародне верховенство права. Очільник австралійського уряду нагадав, що його країна виділа на допомогу Україні понад 1,5 мільярда доларів, зокрема 1,3 мільярда доларів на військову підтримку.
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