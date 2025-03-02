Американский коллектив U2 выразил поддержку президенту Украины

Американская группа U2 поддержала Владимира Зеленского
Американский коллектив выразил поддержку Владимиру Зеленскому. Музыканты отметили, что президент Украины является олицетворением свободы.
Об этом говорится в посте, который опубликовали на странице коллектива в соцсети Х.
Как группа U2 поддержала Владимира Зеленского
"Воля — это чувство, чувство, которое я испытываю рядом с тобой. Воля — это чувство, которого я никогда не знал. Слава Украине!" — говорится в посте коллектива.
К публикации музыканты добавили портрет Владимира Зеленского в голубо-желтом цвете.
Напомним, U2 уже не впервые выражает поддержку Украине. В частности, в феврале прошлого года во время концерта в Лас-Вегасе лидер группы Боно заявил, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за свободу американцев, и призвал США предоставить Украине обещанную помощь.
Также мы сообщали, что премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что Украина защищает не только собственный суверенитет, но и международное верховенство права. Глава австралийского правительства напомнил, что его страна выделила на помощь Украине более 1,5 миллиарда долларов, в частности 1,3 миллиарда долларов на военную поддержку.
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