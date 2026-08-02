FPV-дрон пограничников сбил российский ZALA на высоте 6858 метров

Разведывательный беспилотник ZALA Z-20. Иллюстративное фото: ZALA Aero

Операторы FPV-перехватчика "STING" Черниговского пограничного отряда сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на рекордной высоте — 6858 метров. Это стало самым высоким подтвержденным перехватом среди всех подразделений в Черниговской области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Новини.LIVE.

Пограничники перехватили вражеский дрон на рекордной высоте

Российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 был сбит операторами FPV-дронов подразделения "STING" 105-го пограничного отряда.

Как отметили в ГПСУ, вражеский БПЛА находился на высоте 6858 метров, однако это не позволило ему остаться незамеченным и избежать поражения.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день это самый высокий подтвержденный перехват российского разведывательного дрона среди всех подразделений, выполняющих задачи на территории Черниговской области.

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Разведывательные беспилотники ZALA используются российскими войсками для наблюдения за позициями украинских сил, сбора информации и корректировки ударов.

Пограничники продолжают применять современные технологии и развивать направление беспилотных систем, чтобы эффективно противодействовать воздушной разведке противника.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам президента Украины, в ночь на 2 августа в Саратове, расположенном более чем в 600 километрах от линии фронта, были поражены два важных военных и промышленных объекта — Саратовский нефтеперерабатывающий завод и авиабаза "Энгельс". Кроме того, украинские военные атаковали резервуары на нефтебазе "Людиновская" в Калужской области.

Новини.LIVE писали, что украинские беспилотники атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенного более чем в 1500 километрах от территории Украины. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли РФ и имеет мощность переработки около 13 миллионов тонн сырья в год.