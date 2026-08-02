FPV-дрон прикордонників збив російський ZALA на висоті 6858 метрів

Розвідувальний безпілотник ZALA Z-20. Ілюстративне фото: ZALA Aero

Оператори FPV-перехоплювача "STING" Чернігівського прикордонного загону знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на рекордній висоті — 6858 метрів. Це стало найвищим підтвердженим перехопленням серед усіх підрозділів на Чернігівщині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Новини.LIVE.

Прикордонники перехопили ворожий дрон на рекордній висоті

Російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 був уражений операторами FPV-дронів підрозділу "STING" 105-го прикордонного загону.

Як зазначили у ДПСУ, ворожий БпЛА перебував на висоті 6858 метрів, однак це не дозволило йому залишитися непоміченим і уникнути ураження.

У відомстві наголосили, що на сьогодні це найвище підтверджене перехоплення російського розвідувального дрона серед усіх підрозділів, які виконують завдання на території Чернігівської області.

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Розвідувальні безпілотники ZALA використовуються російськими військами для спостереження за позиціями українських сил, збору інформації та коригування ударів.

Прикордонники продовжують застосовувати сучасні технології та розвивати напрямок безпілотних систем, щоб ефективно протидіяти повітряній розвідці противника.

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