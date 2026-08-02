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Головна Новини дня Прикордонники встановили рекорд: FPV-дрон знищив ZALA на висоті 6,8 км

Прикордонники встановили рекорд: FPV-дрон знищив ZALA на висоті 6,8 км

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 20:00
FPV-дрон прикордонників збив російський ZALA на висоті 6858 метрів
Розвідувальний безпілотник ZALA Z-20. Ілюстративне фото: ZALA Aero

Оператори FPV-перехоплювача "STING" Чернігівського прикордонного загону знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на рекордній висоті — 6858 метрів. Це стало найвищим підтвердженим перехопленням серед усіх підрозділів на Чернігівщині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Новини.LIVE.

Прикордонники перехопили ворожий дрон на рекордній висоті

Російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 був уражений операторами FPV-дронів підрозділу "STING" 105-го прикордонного загону.

Як зазначили у ДПСУ, ворожий БпЛА перебував на висоті 6858 метрів, однак це не дозволило йому залишитися непоміченим і уникнути ураження.

У відомстві наголосили, що на сьогодні це найвище підтверджене перехоплення російського розвідувального дрона серед усіх підрозділів, які виконують завдання на території Чернігівської області.

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Розвідувальні безпілотники ZALA використовуються російськими військами для спостереження за позиціями українських сил, збору інформації та коригування ударів.

Прикордонники продовжують застосовувати сучасні технології та розвивати напрямок безпілотних систем, щоб ефективно протидіяти повітряній розвідці противника.

Новини.LIVE писали, що за словами президента України, у ніч проти 2 серпня в Саратові, який розташований більш ніж за 600 кілометрів від лінії фронту, були уражені два важливі військові та промислові об’єкти — Саратовський нафтопереробний завод і авіабаза "Енгельс". Крім того, українські військові атакували резервуари на нафтобазі "Людіновська" у Калузькій області.

Новини.LIVE інформували, що українські безпілотники атакували інфраструктуру нафтопереробного заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", який розташований більш ніж за 1500 кілометрів від території України. Підприємство є одним із найбільших у нафтовій галузі РФ і має потужність переробки близько 13 мільйонів тонн сировини на рік.

ДСНС рекорд безпілотник
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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