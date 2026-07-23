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Главная Новости дня Погода завтра в Украине: синоптик Диденко предупредила о сильных дождях

Погода завтра в Украине: синоптик Диденко предупредила о сильных дождях

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 19:15
Прогноз погоды в Украине на 23 июля — Диденко прогнозирует дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что 24 июля прохладнее всего будет в западных областях, а также в Сумской, Полтавской областях и в отдельных районах Днепропетровской области. В этих регионах дневная температура составит +17…+20 °C.

Об этом она написала в Facebook, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 23 июля

По данным синоптика, на большей части территории Украины воздух прогреется до +20…+24 °C, а в восточных областях и в Одесской области ожидается +24…+28 °C. По прогнозу Диденко, наиболее интенсивные осадки пройдут в западных областях, где местами возможны сильные ливни. В других регионах прогнозируются кратковременные локальные дожди, которые будут чередоваться с солнечной погодой.

Погода завтра в Украине: синоптик Диденко предупредила о сильных дождях - фото 1
Погода в Украине на 24 июля. Фото: Meteoprog

В Киеве в течение дня возможен кратковременный дождь, однако осадки будут сменяться прояснениями. Дневная температура воздуха составит около +23…+24 °C. Синоптик также отметила, что уже в выходные начнет теплеть в тех областях, где сейчас прохладно. В начале следующей недели в отдельных регионах температура может подняться до +30…+32 °C, после чего ожидается небольшое понижение.

По предварительным прогнозам, настоящая летняя жара придет в Украину уже в начале августа.

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Как сообщали Новини.LIVE, синоптики ранее прогнозировали, что июль в Украине будет теплее климатической нормы. Несмотря на преимущественно летнюю жару, погодные условия останутся нестабильными — периодически через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, приносящие кратковременные дожди, грозы и локальное понижение температуры.

Как сообщали Новини.LIVE, страны Европы продолжают страдать от аномальной жары. Из-за экстремально высоких температур власти ряда государств фиксируют новые температурные рекорды, усиливают меры безопасности и призывают людей избегать пребывания на солнце. В некоторых регионах жара уже привела к трагическим последствиям и перебоям в работе энергосистем.

Украина Наталка Диденко погода в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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